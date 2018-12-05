Любовь до гроба: хорошо, что не убил

Родня тогда закрыла глаза на случившееся: «Довела мужика». К тому времени у Татьяны было двое детей, она сидела в декрете и зависела от мужа. С тех пор так и повелось: муж пил, срывал зло на жене, потом долго извинялся и обещал, что «больше никогда». Со временем к этому прибавились полная финансовая зависимость от тирана (он заставил жену уйти с любимой работы), социальная изоляция (заводить профили в соцсетях Татьяне запрещено, подруг муж разогнал, с родней отношения не сложились), возникли проблемы со здоровьем и хроническая депрессия.

Свою историю Татьяна рассказала Rus.Postimees в надежде, что другие женщины не попадут в эту ловушку. «Если бы я 35 лет назад знала, чем обернется эта ревность и большая любовь, я бы не вышла замуж, не бросила бы работу. Самое страшное, что было стыдно кому-то рассказать, тем более, в то время виноватой в семейных скандалах считали женщину. Мать меня никогда не поддерживала, для нее было бы позором, если бы я развелась с мужем.

Близкие долго не знали, что у нас происходит, теперь-то уже все в курсе. Подруги отвернулись. Их можно понять: я бесконечно жалуюсь, они дают советы, помогают, а потом я снова иду к мужу. Потому что идти мне больше некуда. Сейчас я совсем одна со своей бедой. Дети выросли, у них свои проблемы, денег своих у меня нет, все, что я зарабатываю уборкой квартир, уходят на кредиты мужа. А ведь у меня два образования. Когда муж напивается и начинает лезть с кулаками, стараюсь убежать из дома, возвращаюсь, когда он засыпает», - рассказывает Татьяна.

Она считает, что ей уже поздно что-то менять и помощи ждать неоткуда. О том, так ли это на самом деле, кто может поддержать жертв домашнего насилия и почему женщины остаются с деспотами, нам рассказали специалисты.

Жертвой может стать любой

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, только за одни выходные, 27-28 октября, было зарегистрировано 18 случаев домашнего насилия. По словам подполковника полиции, руководителя службы превенции и ведения производства по делам Кесклиннаского отдела полиции Елены Мирошниченко, дать портрет типичной жертвы невозможно: эта проблема касается разных слоев общества; жертвы и агрессоры могут быть разного возраста, социального статуса, любой национальности и уровня образования.