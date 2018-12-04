Галерея: в Таллинне перед Банком Эстонии выстроилась огромная очередь

Сегодня в Музее Банка Эстонии продемонстрировали посвященную 150-летию со дня рождения Яана Тыниссона серебряную монету, сообщает Postimees.
Яан Тыниссон - один из самых значительных государственных и общественных деятелей в истории Эстонии.
Из желающих приобрести выпущенные памятные монеты перед магазином Музея Банка Эстонии выстроилась огромная очередь.
Тираж серебряной монеты номиналом 15 евро, посвященной 150-летию со дня рождения Яана Тыниссона, составляет 5000 экземпляров. В магазине Музея Банка Эстонии она продается за 40 евро. Также памятную монету можно купить в э-магазине Omniva. Монеты поступят в продажу и в почтовые конторы Eesti Post, где продают памятные монеты и товары Банка Эстонии. Один человек может купить до пяти монет. Забронировать монету нельзя.