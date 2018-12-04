Названы самые посещаемые города мира в 2018 году

Исследование компании охватило 600 городов, сто из которых вошли в итоговый рейтинг. Эксперты посчитали зарубежных туристов, которые провели в городе не менее суток, вне зависимости от цели визита. Статистика не учитывает местных туристов, рабочих и студентов, находящихся в стране больше года.