Названы самые посещаемые города мира в 2018 году

Исследование компании охватило 600 городов, сто из которых вошли в итоговый рейтинг. Эксперты посчитали зарубежных туристов, которые провели в городе не менее суток, вне зависимости от цели визита. Статистика не учитывает местных туристов, рабочих и студентов, находящихся в стране больше года.
Рейтинг городов возглавил Гонконг (29,8 млн прибытий), затем следуют Бангкок (23,7 млн) и Лондон (20,7 млн). На лидирующих позициях также Макао (18,9 млн) и Сингапур (18,6 млн). В топ-10 вошли Париж, Дубай, Нью-Йорк, столица Малайзии Куала-Лумпур и китайский город Шэньчжэнь, пишет turizm.ru.
Таким образом, шесть из десяти наиболее популярных городов оказались в Азии.
Среди европейских городов самыми посещаемыми стали Стамбул, Рим, Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.
Наиболее популярными городами США эксперты признали Майами, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Орландо и Сан-Франциско.