Аллерия. ФОТО: SCANPIX

В последнее время во многих странах мира у детей гораздо чаще начали развиваться различные виды аллергии.

Остроту проблемы в очередной раз подчеркнули недавние расследования смертей двух британских подростков, скончавшихся от аллергической реакции на багет с кунжутом и на арахис.

В Австралии шестилетняя девочка умерла в августе в результате аллергической реакции на молочные продукты.

Распространение аллергий особенно заметно в странах Запада. В Британии сегодня пищевой аллергией страдает около 7% детей. В Австралии - 9%. В Европе аллергией страдает около 2% взрослого населения.

Потенциально смертельную реакцию могут спровоцировать даже крохотные частицы аллергена, поэтому аллергики и их семьи обречены постоянно беспокоиться и жить в страхе перед тяжелыми последствиями.

Пока мы не можем точно сказать, почему аллергия распространяется так широко, но ученые по всему миру ищут способы борьбы с этим феноменом.

Как появляется аллергия

Аллергия - это реакция нашей иммунной системы на вещества, которые она должна была бы воспринимать как не опасные для организма. Такие вещества называются аллергенами.

Аллергены становятся целью иммунной системы, что и приводит к аллергической реакции. Симптомы варьируются от покраснения кожи и сыпи до рвоты, диареи, удушья и анафилактического шока.

Наиболее известные аллергены, реакции на которые подвержены дети:

молоко

яйца

арахис

древесные орехи (грецкие, миндаль, кедровые, пеканы)

кунжут

рыба

ракообразные и моллюски

Где аллергия распространена больше всего?

Частота заболеваемости аллергией резко выросла за последние 30 лет, особенно в развитых странах. Показатели роста зависят от конкретной страны и диеты ее жителей.

Например, в Британии между 1995 и 2016 годами частота заболеваемости аллергией выросла в пять раз.

В ходе исследования Королевского колледжа Лондона, проведенного в рамках серии EAT Study, участвовали 1500 трехлетних детей. Выяснилось, что около 2,5% из них страдают аллергией на арахис.

Чаще других от аллергий страдают жители Австралии. Как говорится в одном из исследований, около 9% австралийских детей в возрасте одного года страдают аллергией на яйца, около 3% - на арахис.

Этот рост - не просто следствие того, что мы научились лучше распознавать и диагностировать аллергию. Считается, что аллергия и повышенная чувствительность к некоторым видам пищи - это следствие особенностей окружающей среды и западного образа жизни.

Мы точно знаем, что в развивающихся странах аллергии встречаются реже. Аллергические реакции чаще встречаются в городе, чем в деревне. Это можно объяснить загрязнением воздуха, диетой и тем, что городских жителей окружает меньше микробов. Все это влияет на работу нашей иммунной системы.

Мигранты более склонны к развитию астмы и пищевых аллергий по сравнению с коренными жителями. Это также подчеркивает важность факторов, связанных с особенностями среды обитания.

Возможные причины

Пока что нет единого ответа на вопрос, почему население нашей планеты все чаще страдает от аллергии. Однако есть несколько научных теорий.

По одной из них, виновата хорошая гигиена в развитых странах: дети реже заражаются бактериальными инфекциями, в их организмах меньше вредных микробов и паразитов. В нашем организме за борьбу с паразитами отвечают те же механизмы, которые ответственны за аллергические реакции. Когда паразитов в организме становится меньше, иммунная система начинает реагировать на субстанции, не представляющие опасности для организма.

Еще одна теория заключается в том, что витамин D помогает нашей иммунной системе выработать правильную реакцию на раздражители, а значит избавляет нас от аллергии. В большинстве стран мира люди недополучают витамин D, в том числе из-за того, что меньше времени проводят под солнцем.

Считается, что если в младенчестве человек употребляет продукты, на которые у него может развиться аллергия, его иммунная система со временем вырабатывает здоровую реакцию. Это происходит потому, что компоненты иммунной системы, которые находятся у нас в желудке, толерантны к бактериям и посторонним субстанциям, например, к еде.

На этой идее основана серия исследований LEAP, которую тоже проводит Королевский колледж Лондона. Эти исследования показали, что у пятилетних детей, регулярно употреблявших арахис с первого года жизни, аллергия на него сокращается примерно на 80%.

В США это исследование стало поводом для внесения корректив в правительственные рекомендации по употреблению детьми арахиса. В Британии родителям, прежде чем начать кормить ребенка арахисом, рекомендуют посоветоваться с врачом.

Человеческий фактор

Недавние смерти британских тинэйджеров-аллергиков подтверждают, что распространение аллергий может стать серьезной общественной проблемой, и что подробное и точное перечисление ингредиентов становится важно, как никогда.

Сегодня лекарства от пищевой аллергии не существует. Жить с ней можно только, если избегать продуктов-аллергенов и всегда иметь под рукой лекарство на случай, если вы все же съедите что-то такое, что вам нельзя.

Аллергию довольно трудно даже диагностировать. Основной способ проверки на пищевую аллергию - давать пациенту малые, увеличивающиеся дозы потенциального аллергена под медицинским наблюдением и следить за реакцией.

Однако этот способ слишком тяжел для детей и связан с риском аллергической реакции. А сопровождающие его замеры реакции иммунной системы могут давать ложные положительные результаты, даже если ребенок здоров.

В Королевском колледже разработали альтернативу: анализ крови, который оказался лучше предшествовавших методов для диагностирования аллергии на арахис.

Сейчас этот вид тестирования способен распознать 90% пищевых аллергий у детей. Он будет доступен пациентам в течение нескольких лет.

Даже если заболевание удалось успешно диагностировать, избегать аллергенов сложно, и случайные реакции происходят нередко.

Иммунотерапия (применение малых доз аллергена) снижает чувствительность к аллергенам и помогает смягчить последствия их случайного приема.

Недавно этот метод проверили экспериментально. 67% участвовавших в нем людей с аллергией на арахис через год такой терапии смогли без последствий съесть эквивалент двух орехов. В контрольной группе таких было всего 4%.

Тем не менее, все они по-прежнему аллергики.

Сейчас исследуются другие способы борьбы с пищевой аллергией, они чрезвычайно востребованы.

А пока новых способов не придумано, аллергия останется источником стресса и причиной, серьезно осложняющей жизнь многим детям и их родителям.

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