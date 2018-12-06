Огни большого города: рекламные экраны слепят водителей

Между тем, полиция тоже не одобряет использование таких щитов, «как и любых других элементов, которые могут отвлекать внимание водителей во время управления транспортным стредством». И призывает водителей к активности – сообщать об отвлекающих их рекламных носителях в местное самоуправление, например, позвонив на инфолинию Таллинна по номеру 1345. После обращения в ряд государственных инстанций мы поняли, что решить вопрос действительно можно только на местном уровне. В Департаменте технического надзора, который, казалось бы, должен следить за техническими параметрами приборов, используемых в общественных местах, например, яркостью подсветки, нам сообщили, что тему имеет смысл переадресовать в Департамент защиты прав потребителей, поскольку за рекламу, скорее всего, отвечают именно там. Представитель защитников потребителей Ханна Турецки объяснила, что, к сожалению, это и не вотчина данного департамента, поскольку департамент контролирует суть рекламы, а не то, с какой яркостью ее демонстрируют. Остается только самоуправление, на территории которого стоят те самые мешающие всем экраны.

Есть разрешенные и самовольные

Решить вопрос помог столичный Департамент предпринимательства, который объяснил: «Установку рекламных носителей в городском пространстве в данное время регулируют два постановления Таллиннского городского собрания: постановление №45 от 22 июня 2006 года “Предписание о благоустройстве города Таллинна“ и постановление № 33 от 17 июня 2010 года „Порядок передачи в использование поверхностей строений для экспонирования рекламы и информации“». С нового года ситуация несколько изменится, и с 1 января 2019 года данную сферу деятельности будет регулировать общий документ – постановление № 9 от 19 апреля 2018 года «Порядок установки внешней рекламы и информации».

Представители Департамента предпринимательства рассказали, что вопрос каждого рекламного носителя в городе решается отдельно. «Вне зависимости от места расположения разные городские учреждения (управа конкретного района, Департамент городского планирования, Транспортный департамент, Коммунальный департамент) должны оценить - подходит ли носитель для конкретного места. Критерии, по которым оценивают соответствие рекламного носителя, исходят из различных государственных правовых актов, но эти критерии имеют обобщающий характер (например, рекламные носители не должны мешать, создавать препятствие, должны быть безопасными) и при вынесении административного решения устанавливаются в результате анализа каждого конкретного случая».

И хотя кажется, что все плакаты и экраны в итоге оказываются на еще свободном пятачке городского пространства одновременно, это оказалось не так: «Нередки случаи, когда город отказывается выдать разрешение на установку носителя желаемых параметров или по соглашению сторон уменьшаются размеры носителя, подыскивается другое место установки и так далее».

Однако не все плакаты и экраны устанавливают после согласования с властями: «Если мы говорим о безопасности и соответствии того или иного носителя в Таллинне, то лучше всего обсуждать конкретный пример. Тогда можно определить, установлен он корректно или речь идет о самовольно экспонируемой рекламе. К сожалению, в этом году в городе выявляли и такие рекламные носители, для которых от города не было получено разрешения на их установку и в отношении которых было сделано предписание. Поскольку все административные решения можно оспорить в административном суде, окончательный демонтаж носителей, к сожалению, занимает определенное время».

С экранами можно бороться?

Нынешним летом один рекламный экран, установленный в Ласнамяэ, вызвал негодование не только у водителей, но и городского Транспортного департамента. «Уже долгое время меня интересует вопрос, почему город разрешает установку больших светодиодных рекламных табло на перекрестках столицы? В качестве примера можно привести экран, недавно установленный в Ласнамяэ на пересечении улицы Линнамяэ-теэ и Мустакиви-теэ», - сообщал житель города.

На жалобу отреагировали в Транспортном департаменте, потребовав убрать этот рекламный плакат, так как он негативно влияет на безопасность дорожного движения. По оценке департамента, экран отвлекал водителей, оказывая отрицательное влияние на безопасность дорожного движения.