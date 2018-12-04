Сделка на 22 млн евро: Эстония закупит новые автоматы в США

Об этом BNS сообщила пресс-служба Центра оборонных инвестиций. По словам директора центра, Рауно Сирка, успешным было признано предложение американской оружейной компании Lewis Machine & Tool Company.

При оценке предложения 40 процентов позитивного решения пришлись на стоимость сделки, 30 процентов — гарантированный срок временного ресурса вооружений, 20 процентов — степень выносливости оружейных систем, то есть, гарантированное количество качественных выстрелов из него и 10 процентов — результаты проведенных в марте в тире в Мяннику тестов на кучность и прицельность стрельбы.

«Наша цель — купить автомат, который был бы точным в стрельбе, удобным в обращении и надежным в самых разных погодных и природных условиях. Не менее важна и предлагаемая стоимость сделки. Учли мы также стоимость вооружения в течение всего цикла его работы, а также наиболее вероятные расходы в его эксплуатации в течение следующих 20 лет», - отметил Сирк.

Целью тендера является закупка новых автоматов для 1-й и 2-й пехотных бригад. В тендере наряду с Силами обороны также участвуют Министерство юстиции и департамент полиции и погранохраны. Техническая спецификация и требования к оружию составлены под руководством Сил обороны. Оружие получат как срочнослужащие, так и участники ополчения Кайтселийт.

Lewis Machine & Tool Company — это созданная в 1980 году в США фирма, которая занимается производством и поставками ручного огнестрельного оружия армии и силовым структурам в США. Продукция компании используется также спецподразделением SAS в Великобритании и армией в Новой Зеландии.

Теперь последует 14-дневный период, в течение которого остальные участники тендера при желании могут оспорить его результаты. Рамочное соглашение и договор о поставках стороны могут подписать в ближайшие месяцы.

Центр оборонных инвестиций объявил в июне 2017 года тендер по закупке для Сил обороны автоматов калибра 5,56 мм и 7,62 мм и дополнительного снаряжения к ним. Поступили заявления от 14 производителей, девять из них прошли квалификацию.

К концу января на тендер по закупке автоматического оружия для Сил обороны и других силовых ведомств поступили предложения от четырех производителей оружия. Свои предложения представили производители оружия Heckler & Koch, Sig Sauer, Lewis Machine & Tool Company и Patriot Ordnance Factory.

Согласно намеченному договору, центр оборонных инвестиций в период 2018–2021 купит около 16 000 единиц автоматического огнестрельного оружия.

Рамочный договор также должен допускать дополнительную закупку автоматов в период до 2026 года.

Стоимость сделки составляет 22 млн евро.