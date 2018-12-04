Мужчина получил доступ к чужим интернет-банкам и набрал кредитов на 14 000 евро

В латвийскую прокуратуру Валкского района передано уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в совершении 49 преступных эпизодов. Незаконно используя чужие платежные средства, мужчина брал на имя своих жертв быстрые кредиты, а также получал доступ к деньгам, которые поступали на их банковские счета как переплата подоходного налога. Об этом агентству LETA сообщила представитель Прокуратуры ЛР Уна Реке.
Следствием установлено - обвиняемый, заполучив доступ к интернет-банкам третьих лиц, регистрировался на сайтах быстрых кредитов, и, выдавая себя за других людей, оформлял займы, передает Rus.Tvnet.
Общая сумма ущерба всех пострадавших - 14 347 евро.
Однако быстрые кредиты оказались не единственным способом обогащения мошенника. С помощью интернет-банка он авторизировался в электронной системе декларации СГД eds.vid.gov.lv, где оформлял возврат переплаченного подоходного налога на других персон.
Работники СГД, не подозревая о том, что были обмануты мошенником, который выдавал себя за других людей, возвращали переплаченный налог из Госказны на указанные банковские счета.
Своими действиями мошенник нанёс ущерб бюджету Латвийской республики в размере 197,84 евро. Все свои преступные деяния мужчина совершал с 2016 по 2018 годы.
Дело передано в Видземский окружной суд.