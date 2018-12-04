Мужчина получил доступ к чужим интернет-банкам и набрал кредитов на 14 000 евро

В латвийскую прокуратуру Валкского района передано уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в совершении 49 преступных эпизодов. Незаконно используя чужие платежные средства, мужчина брал на имя своих жертв быстрые кредиты, а также получал доступ к деньгам, которые поступали на их банковские счета как переплата подоходного налога. Об этом агентству LETA сообщила представитель Прокуратуры ЛР Уна Реке.