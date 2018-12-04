Видео с Балтийского вокзала: гражданка, вступившая в потасовку с воровкой, могла получить опасную инфекцию

Благодаря вмешательству храброй женщины, охранник задержал подозреваемую в краже и передал ее в руки полиции. «Хотя предполагаемую воровку задержали, полиция хочет пообщаться также с женщиной, которая стала очевидицей произошедшего, не позволила подозреваемой сбежать и подралась с ней», - сказала руководитель службы превенции и ведения производства Кесклиннаского полицейского участка Елена Мирошниченко.

Гражданка, задержавшая воровку, была одета в фиолетовую куртку и черную шапку. Она покинула место происшествия до прибытия полиции. Стражи порядка побеседовали с находившимися на рынке людьми, но так и не смогли установить ее личность. «Мы разыскиваем женщину, чтобы передать ей информацию, что в ходе драки она имела дело с инфекционно опасным человеком, просим ее обратиться в полицию и больницу», - добавила Мирошниченко.