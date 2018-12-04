Яак Мадисон: Эстония должна отозвать подпись под пограничным договором с Россией

- В понедельник фракция EKRE представила для обсуждения Рийгикогу проект решения, идея которого заключается в том, чтобы прекратить процесс ратификации эстонско-российского пограничного договора, отозвать свою подпись и начать новые переговоры. Звучит как склока с восточным соседом?

- Нельзя затеять склоку с соседом, который в данный момент проявляет военную агрессию против своего соседнего государства, который оккупировал Грузию, который постоянно нарушает воздушную и морскую границы, который ведет себя крайне провокационно, устраивая военные учения у своей границы. Скорее это звучит как сигнал для России, что нынешний пограничный договор, который прежний министр иностранных дел Урмас Паэт подписал в Москве, не в интересах Эстонии. Мы не выиграем от этого ничего, но выиграет Россия, для которой это будет означать, что Тартуский мирный договор юридически больше недействителен, то есть теряет значение свидетельство о рождении Эстонской Республики. Вся наша государственность построена на одном этом мирном договоре.

- Если мы начнем новые переговоры, то их основой должен стать мирный договор, заключенный в 1920 году?

- Абсолютно! Я считаю, что сейчас в Эстонии нет ни одной политической силы, которая осмелилась бы сказать, что Тартуский мирный договор не имеет юридической силы, не является свидетельством о рождении Эстонской Республики, и мы не может исходить из правопреемственности страны, которая была создана на основании Тартуского мирного договора, заключенного в 1920 году. Если кто-то такое скажет, это будет политическим самоубийством. Вопрос в том, какие политические силы это подчеркивают и какие политические силы об этом напоминают. Мы не можем от этого отказаться, и мы не может позволить восточному соседу предъявлять условия, которые исходят из их трактовки, что якобы Тартуский мирный договор больше не действует.

- Если мы говорим о Тартуском мирном договоре, то мы говорим и о потере 5,2 процента территории. Мы говорим о том, что садимся с русскими за стол и заявляем: Иваногород назад, Печоры назад, Изборск назад. Это очень похоже на мышь, кусающую кота!

- Мы никогда не говорили, что одним из требований должен быть возврат территорий. Мы говорили о равных позициях и взаимоуважении во время переговоров. Для этого могла бы быть компенсация, для этого могло бы быть, например, решение вопроса Нарвского водохранилища.

В 2015 году, когда министром иностранных дел была Марина Кальюранд, мы неоднократно поднимали этот вопрос в Рийгикогу. Мы неоднократно спрашивали, если с Россией велись переговоры по пограничному договору, почему не был поднят вопрос о Нарвском водохранилище, из-за которого мы сейчас находимся в зависимости от доброй воли. Чтобы русские не организовали там провокации и не подставили нам ногу в нашем энергоснабжении.