Посольство РФ об инциденте в Керченском проливе: а как повела бы себя Эстония на нашем месте?

Хорошо известно, как римский государственный деятель Марк Порций Катон Старший все речи в сенате независимо от их тематики заканчивал одной и той же фразой – «Карфаген должен быть разрушен», с чем он, собственно, и вошел в историю.

Лавры сего римлянина, похоже, не дают покоя ряду европейских и заокеанских политиков, с пеной у рта отстаивающих схожую формулировку в ее сегодняшнем варианте – во всем виновата Россия. Не важно, о чем идет речь – будь то выборы в США или референдум в Великобритании. Сказано, как отрублено – во всем виновата Россия и точка.

Это, к великому сожалению, относится и к тому, что мы наблюдаем сейчас в Эстонии. Последний пример – принятие 3 декабря сего года Рийгикогу заявления по поводу инцидента в Керченском проливе, где звучат уже регулярно повторяющиеся фразы об «агрессии» России против Украины, призывы к введению дополнительных санкций и т.п.

Поразительно, что ни слова не говорится о действиях тех, кто отдал преступный приказ кораблям ВМС Украины идти напролом в Керченский пролив, не реагировать на предупреждения и не останавливаться. Складывается впечатление, что в Киеве были готовы принести в жертву экипажи всех трех судов, лишь бы возложить вину на российскую сторону.

В адрес тех, кто обвиняет Россию, хочется задать вопрос: а как бы действовали другие страны, в том числе и Эстония, если бы аналогичный рейд произошел в их территориальных водах?

Инициаторы заявления парламента Эстонии игнорируют как очевидные факты, так и мнение политиков и экспертов, в том числе и ряда украинских, раскрывающие подоплеку этой опасной авантюры, следы которой ведут к попыткам действующего украинского президента удержаться в своем кресле на второй срок, для чего, видимо, все средства хороши. Правомерны в таком случае новые вопросы – каких еще провокаций следует ожидать и где они могут произойти до предстоящих президентских выборов на Украине.