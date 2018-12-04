Фото: военнослужащий пришел на помощь попавшим в ДТП на шоссе Таллинн-Нарва грузовикам

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

ДТП произошло около пяти часов вечера, когда водитель ехавшего из Нарвы в Таллинн грузовика потерял управление и вылетел в кювет, в него в свою очередь врезался другой грузовик, что привело к парализации движения на дороге. Водители, к счастью, не пострадали.

Полицейский Йыхвиского отделения полиции Уудо Сала объяснил, что на месте ДТП движение было сильно нарушено, поэтому пришлось все машины перенаправлять через дорогу Сями-Сонда-Кивиыли. «Ситуация на месте происшествия была тяжелой, поскольку один грузовик наполовину был в кювете и другой половиной блокировал дорогу. И водителю буксира было тяжело маневрировать между двумя тяжеловозами, и была опасность, что дорога будет на долгое время закрыта для проезда».

На месте происшествия оказался резервист 1-й пехотной бригады Йонас Кальюлайд, который был за рулем грузовика Сил обороны. По словам Сала, военнослужащий сам предложил помощь и смог с помощью грузовика Сил обороны оперативно вытащить аварийные грузовики на дорогу.

Полиция поблагодарила пришедшего на помощь. «Большое спасибо мужчине, который не остался в стороне, а своими умениями и находящейся в его распоряжении техникой пришел нам на помощь».

«Я не считаю, что мои действия достойны особого внимания», - сказал Йонас Кальюлайд, добавляя, что логично, когда проезжающий мимо видит, что в его силах и возможностях помочь попавшим в беду, он предлагает свою помощь.