«Писал какие-то непонятные книги»: вице-адмирал Балтийского флота рассказал морякам о Канте

Газета "Новый Калининград" сообщает, что выступающий перед военнослужащими - вице-адмирал Игорь Мухаметшин, который с 2016 года возглавляет штаб Балтфлота России. По словам собеседника издания, обратиться к военнослужащим по поводу голосования было личной инициативой Мухаметшина. По данным источника издания, эту речь вице-адмирал произнес во время встречи двух кораблей. Кто является автором ролика, неизвестно.

«… для всех здесь стоящих убедительная просьба. Там у нас четыре кандидата претендуют, значит, для того чтобы аэропорт [Храброво] носил его имя. Вот, это, Елизавета Петровна, внучка императора, небезызвестный какой-то там Иммануил Кант и два полководца. Говоря о Канте, все говорят Кант, Кант там еще чего-то — этот человек предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете — чтобы он там преподавал, писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет, а мы как люди военные, понимаете, люди имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь. Благодаря кому существует Балтийский флот. В Балтийске, в Калининграде наши суда стоят. Кто штурмовал вот этот город Балтийск под названием Пиллау (предыдущее название Балтийска — прим. „Нового Калининграда“) и жизни здесь свои положил, понимаете…», — говорит Мухаметшин.

Он призвал всех родных, близких, сестер, жен военнослужащих проголосовать за маршала СССР Александра Василевского. «Я прошу принять это как не только личную просьбу, [а как] обращение военного совета флот и руководства. Негоже, понимаете, аэропорту области и города, где лилась кровь советских солдат и офицеров, понимаете, носить имя чужестранца. Надеюсь на ваше понимание. Большое спасибо», — завершил речь вице-адмирал. Военнослужащие ему аплодируют.

В пресс-службе Балтфлота воздержались от комментариев по поводу выступления Игоря Мухаметшина.

Голосование за имя для калининградского аэропорта «Храброво» завершилось 1 декабря. По данным на 30 ноября, у Елизаветы 49100 голосов, у Александра Василевского 39284 голоса, у Иммануила Канта 39018 голосов, у Ивана Черняховского 16541 голос. Голосование завершилось в 23:00 по калининградскому времени 30 ноября. Последних данных на сайте проекта пока нет. Окончательные результаты финального тура станут известны 4 декабря. Их подведут после подсчета и обработки анкет, поступающих в оргкомитет конкурса из всех регионов проекта.

Долгое время философ Иммануил Кант лидировал в интернет-голосовании. Позже на фоне заявлений, что Кант оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны, на первое место вышла императрица Елизавета Петровна.