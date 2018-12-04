Вт, 4.12.2018
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На всех московских вокзалах объявлена эвакуация

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Вокзал. Фото иллюстративное

ФОТО: Dmitry Serebryakov / Dmitry Serebryakov/TASS

Людей эвакуируют из зданий всех девяти московских вокзалов после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступило сообщение о минировании девяти вокзалов: Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского, данная информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из зданий начата эвакуация людей.

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