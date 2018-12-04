На всех московских вокзалах объявлена эвакуация
4 декабря 2018, 19:22
Людей эвакуируют из зданий всех девяти московских вокзалов после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Поступило сообщение о минировании девяти вокзалов: Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского, данная информация проверяется", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из зданий начата эвакуация людей.