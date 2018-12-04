Миксер: страны НАТО подтвердили свою поддержку Украине и Грузии

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что в первый день встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе речь шла о сотрудничестве альянса с Грузией и Украиной, а также о политической ситуации в регионе Черного моря и о трансатлантической безопасности.

По словам Миксера, партнеры по НАТО придерживаются единого мнения о том, что незаконной аннексией Крыма и военными действиями против Украины и Грузии Россия нарушила международное право, в том числе, базовые принципы Европейской безопасности. По их оценке, подобное агрессивное поведение России представляет опасность для всего региона Черного моря.

Члены НАТО подтвердили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и Грузии, кроме того, альянс выразил готовность продолжить оказывать поддержку партнерам в развитии ключевых направлений в сфере безопасности.

Свен Миксер в своем выступлении подчеркнул, что политическая реакция НАТО на поведение России в Азовском море была быстрой, однако необходимо подумать и о следующих шагах.

При этом важно понять, что, нагнетая напряженность, Россия действовала по определенной схеме. «Нападение в Керченском проливе было не отдельным инцидентом, но частью долгосрочной деятельности, целью которой является расширение сферы влияния», - указал Свен Миксер.

Затрагивая тему трансатлантической безопасности, Миксер указал, что НАТО должна сохранять верность взятым на себя обязательствам, принципам и ценностям. «Выполнение обещаний повысить расходы на оборону является одним из важнейших шагов по сохранению крепких трансатлантических связей», - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Участники совещания в Брюсселе приняли совместное заявление по поводу соглашения об ограничении ядерного оружия средней дальности. Партнеры НАТО поддержали мнение США о том, что Россия нарушила соглашение и что в последние годы занималась развитием запрещенных систем вооружений.

«В интересах международной безопасности и стабильности особенно важно, чтобы участники соглашения его соблюдали. Россия совершенно очевидно его нарушила, а одностороннее его выполнение только Соединенными Штатами устойчивым быть не может, - предупредил Миксер. - Длительное нарушение соглашения является только одним примером того, как Россия хочет отступить от взятых на себя международных обязательств. Наша задача как союзников состоит в том, чтобы постоянно разъяснять, что нарушение этих правил их не отменяет, что у подобного поведения будут и последствия».