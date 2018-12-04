Процентную ставку Euribor начали рассчитывать по-новому

Европейский институт валютных рынков (EMMI) реформировал систему расчета процентной ставки Euribor и с 3 декабря она рассчитывается только за одну неделю, за один месяц, за три месяца, за шесть месяцев и за 12 месяцев.
В качестве средней процентной ставки договоров, номинированных в евро, чаще всего используются Euribor и Eonia - EONIA - средняя эффективная ставка overnight на рынке межбанковского кредитования в зоне евро, передает Rus.Err.
Ставки Euribor и Eonia администрирует некоммерческое объединение EMMI, по инициативе которого проведены реорганизации в связи со средними процентными ставками.
Целью изменений было привести обе средние процентные ставки в соответствие с новым постановлением ЕС по теме процентных ставок, которое было обнародовано в 2016 году и вступило в силу в январе 2018 года.