"В последующие 60 дней у них (у России - прим.ред.) есть все шансы сделать это (вернуться к соблюдению ДРСМД - прим.ред.). И мы будем приветствовать это... В течение 60 дней мы все еще не будем производить или размещать никакие системы (не соответствующие ДРСМД - прим.ред.). Посмотрим, что произойдет за эти 60 дней", - заявил Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.

Позиция НАТО

В своем заявлении, выпущенном во вторник, НАТО поддержало позицию США. "Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности", - говорится в документе.

"Мы призываем Россию в срочном порядке вернуться к полному и достоверному соблюдению (ДРСМД - прим.ред.). Теперь вопрос сохранения договора зависит от России", - также говорится в нем.

Согласно заявлению, альянс и США в течение последних пяти лет неоднократно доводили до России свою обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг ДРСМД. Однако, по версии альянса, Россия только признала факт наличия 9M729, но не предоставляла информацию о ней.

При этом в альянсе заявили, что США со своей стороны полностью соблюдают ДРСМД, а одностороннее соблюдение этого договора неприемлемо.

"Мы сожалеем, что ДРСМД, скорее всего, прекратит свое существование", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. "У России есть последний шанс показать, что они соблюдают положения договора", - подчеркнул он.