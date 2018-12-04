Владимир Путин. ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

НАТО официально обвинила Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Союзники пришли к заключению, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, что нарушает договор РСМД и представляет существенный риск евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении НАТО.

Ранее с подобными заявлениями выступали США. Но сейчас Вашингтону удалось убедить союзников по НАТО в обоснованности своих опасений.

США с 2013 года обвиняют Россию в нарушениях договора, но раньше не представляли союзникам доказательств обоснованности своих заявлений.

Россия неоднократно отвергала эти обвинения и выдвигала встречные претензии к США, связанные с размещением элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе.

20 октября этого года президент Дональд Трамп заявил о намерении выйти из соглашения, но не назвал точных сроков. Тогда многие посчитали это неудачным и недальновидным шагом со стороны Трампа.

Теперь Вашингтон заявил, что выйдет из договора, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

"США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Мы высоко ценим поддержку со стороны НАТО этого решения США", - сказал госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи министров обороны НАТО.

Представители НАТО заявили, что будущее договора РСМД теперь зависит от России.

"Мы призываем Россию срочно вернуться к объективному соблюдению требований договора. Сейчас именно от России зависит, удастся ли сохранить договор РСМД", - говорится в заявлении по итогам встречи министров обороны НАТО.

"НАТО дает России последний шанс по спасению ДРСМД. Или она должна готовиться к миру без ДРСМД", - заявил по итогам совещания генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Версия США

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс изложил американский взгляд на события в конце прошлой недели.

"Россия начала скрытую разработку ракеты средней дальности наземного базирования 9М729, предположительно, в середине 2000-х годов. Ракета может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой", - отметил глава Национальной разведки.

"Россия начала испытания ракеты в конце 2000-х и к 2015 завершила всесторонние летные испытания, состоявшие из многочисленных запусков 9М729 как со стационарных, так и с мобильных пусковых установок", - добавил Коутс.

Разведсообщество США считает, что Кремль модернизирует ракетные силы, чтобы они могли поражать критически важные военные и промышленные объекты в Европе, тем самым пытаясь запугать НАТО.

При этом Россия заявляет, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, запрещенную договором о РСМД.

Более того, данный вид вооружения не попадает в сферу охвата договора ввиду ее дальности, подчеркнули в МИД России.

Что такое договор РСМД?

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан лидерами США и СССР в декабре 1987 года. Его называли началом конца холодной войны.

Документ запрещает обеим странам использовать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Другие существующие ядерные державы - в том числе Китай - не подписывали РСМД.

Вашингтон неоднократно обвинял в Москву в нарушении положений документа из-за разработки Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), дальность которой, по утверждению американской стороны, не соответствует условиям договора.

Российская сторона, в свою очередь, обвиняет США в размещении пусковых установок для систем ПВО в Румынии, которые могут оснащаться в том числе крылатыми ракетами средней дальности. Речь идет о комплексе Aegis Ashore, который заступил на боевое дежурство на военной базе Девеселу в Румынии.

Чем это грозит?

В случае выхода США из ДРСМД Россия будет вынуждена принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности, заявляли ранее в Кремле.

В военно-техническом плане выход США из договора ознаменует собой начало активной фазы разработки американцами комплексов, которые подпадали под ограничения этого документа.

В политическом смысле выход США из соглашения РСМД - это серьезный удар по всей системе договоров об ограничении ракетно-ядерных вооружений между Россией и США.

Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация снижает шансы на продление договора СНВ-3.

Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США восемь лет назад подписали тогдашние президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он стал седьмым по счету договором о сокращении стратегических ядерных сил, заключенным между Москвой и Вашингтоном.

Срок СНВ-3 истекает в 2021 году, однако ухудшение отношений между Россией и США ставит продление договора под вопрос.

Если ситуация будет развиваться по оптимистическому сценарию, расторжение существующих соглашений приведет к формированию новой системы договоров об ограничении вооружений.