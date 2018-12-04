Только для смелых: полиция выставила на продажу конфискованные у преступников люксовые автомобили

Например, среди предложений можно найти люксовый внедорожник Porsche Cayenne , который стоит на полицейской парковке с апреля 2017 года, передает Geenius . Автомобиль был конфискован полицией и находится в Нарве. На машине есть несколько царапин, а пробег - 210 836 км. На данный момент автомобиль стоит 6300 евро.

Если же хочется купить что-то подешевле, но все же люксовое, в предложениях можно найти внедорожник BMW X5 2003 года. Он находится в распоряжении полиции с сентября прошлого года. Cтекло водительской двери разбито, поэтому можно только предполагать, каким способом, водителя доставили из машины. Пробег машины - 226 591 км, а цена на данный момент — 3000 евро.