Осиновский: мне жаль Каю Каллас

«Партия реформ идет — и тут мне жаль Каю Каллас — эдаким неуместным политическим курсом», - сказал Осиновский в интервью в передаче «Первая студия».

В случае с миграционным пактом ООН от Партии реформ поступали разные сигналы, а в Рийгикогу она предпочла и вовсе не голосовать, то глава соцдемов напомнил в студии ETV, что у оппозиционной партии редко бывает возможность повлиять на то или иное решение, и в этот раз Партия реформ не воспользовалась этой возможностью.

«Если либеральная партия в случае столь очевидного вопроса ценностей заявляет, что ей важнее говорить, что Юри (Ратас - ред.) плохой, а также в очередной раз упоминать о неразберихе в налоговой системе, то встает вопрос — а зачем вы нужны? Кая Каллас должна была разобраться в ситуации», - пояснил он.