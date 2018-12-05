Осиновский: мне жаль Каю Каллас

По словам председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, занятая Партией реформ по миграционному пакту ООН позиция плохо сказалась на доверии к реформистам, пишет Postimees.
«Партия реформ идет — и тут мне жаль Каю Каллас — эдаким неуместным политическим курсом», - сказал Осиновский в интервью в передаче «Первая студия».
В случае с миграционным пактом ООН от Партии реформ поступали разные сигналы, а в Рийгикогу она предпочла и вовсе не голосовать, то глава соцдемов напомнил в студии ETV, что у оппозиционной партии редко бывает возможность повлиять на то или иное решение, и в этот раз Партия реформ не воспользовалась этой возможностью.
«Если либеральная партия в случае столь очевидного вопроса ценностей заявляет, что ей важнее говорить, что Юри (Ратас - ред.) плохой, а также в очередной раз упоминать о неразберихе в налоговой системе, то встает вопрос — а зачем вы нужны? Кая Каллас должна была разобраться в ситуации», - пояснил он.
«Неиспользованная возможность, а также разговоры о том, что им важнее неправильное поведение Ратаса, негативно сказалось на доверии», - добавил Осиновский.