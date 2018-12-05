На улице Гонсиори машина сбила пешехода на "зебре"
5 декабря 2018, 7:52
Во вторник, 4 декабря, около 17.16 на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП в Таллинне на улице Гонсиори, в результате которого пострадал пешеход, сообщила пресс служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место у дома номер 7.
По предварительным данным, автомобиль Peugeot 406, которым управляла 33-летняя женщина, сбил переходившего по регулируемому пешеходному переходу и катившего рядом с собой велосипед 15-летнего юношу.
Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.