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  • На улице Гонсиори машина сбила пешехода на "зебре"

На улице Гонсиори машина сбила пешехода на "зебре"

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Kiirabi.

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Во вторник, 4 декабря, около 17.16 на пульт дежурного поступило сообщение о ДТП в Таллинне на улице Гонсиори, в результате которого пострадал пешеход, сообщила пресс служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место у дома номер 7.

По предварительным данным, автомобиль Peugeot 406, которым управляла 33-летняя женщина, сбил переходившего по регулируемому пешеходному переходу и катившего рядом с собой велосипед 15-летнего юношу.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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