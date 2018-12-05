Попавшегося на Олимпиаде с мельдонием российского керлингиста дисквалифицировали на четыре года

Отстранение россиянина отсчитывается с 12 февраля 2018 года. Кроме того, у Крушельницкого есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию на решение CAS.

Во время Олимпиады в Пхенчхане в допинг-пробах Крушельницкого были обнаружены следы милдроната. Атлет был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Крушельницкий, а также его супруга и партнерша Анастасия Брызгалова были лишены бронзовой медали, завоеванной в дабл-миксте.