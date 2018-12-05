Ср, 5.12.2018
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  • Попавшегося на Олимпиаде с мельдонием российского керлингиста дисквалифицировали на четыре года

Попавшегося на Олимпиаде с мельдонием российского керлингиста дисквалифицировали на четыре года

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GANGNEUNG, SOUTH KOREA ? FEBRUARY 13, 2018: Curlers Alexander Krushelnitsky (L) and Anastasia Bryzgalova, Olympic Athletes from Russia, in their mixed doubles curling bronze medal match against Norway's Kristin Skaslien and Magnus Nedregotten during the 2018 Winter Olympic Games, at the Gangneung Curling Centre. Olympic Athletes from Russia won the game 8:4. Valery Sharifulin/TASS

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Российский керлингист Александр Крушельницкий получил четырехлетнюю дисквалификацию.

Отстранение россиянина отсчитывается с 12 февраля 2018 года. Кроме того, у Крушельницкого есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию на решение CAS.

Во время Олимпиады в Пхенчхане в допинг-пробах Крушельницкого были обнаружены следы милдроната. Атлет был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Крушельницкий, а также его супруга и партнерша Анастасия Брызгалова были лишены бронзовой медали, завоеванной в дабл-миксте.

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