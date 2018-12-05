Госдеп обвинил Россию в сокрытии информации о существовании ракеты, нарушающей ДРСМД

"Россия неоднократно меняла пояснения, касающиеся ракеты, нарушающей условия договора. На протяжении более чем четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США сообщали России о местах ее испытаний, наименование компаний, участвующих в разработке и производстве ракеты", - говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

В нем указывается, что лишь после того, как США "публично сообщили" о существовании ракеты, Россия признала этот факт, однако заявила, что данная ракетная система не подпадает под требования ДРСМД.

Вопрос о нарушении Россией ДРСМД обсуждался на 30 встречах с представителями российского правительства и на пяти встречах экспертов обеих сторон. "На каждой из этих встреч США указывали России на нарушение договора и требовали вернуться к его соблюдению, подчеркивая крайнюю озабоченность", говорится в заявлении Госдепартамента.

В минувший вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять положения договора.

"США объявляют о том, что РФ нарушила положения (ДРСМД - ИФ), и остановят выполнение своих обязательств по договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению", - сказал Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Россия неукоснительно соблюдает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Вашингтону об этом известно, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно", - сказала Захарова журналистам, комментируя заявления госсекретаря США.