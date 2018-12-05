СКончался чемпион мира по боксу

Байер скончался 3 декабря в одном из госпиталей Берлина. Точная причина смерти не называется, известно только то, что бывший спортсмен умер вследствие непродолжительного и тяжелого заболевания.

Байер выступал в качестве боксера-профессионала с 1996 по 2008 год. На его счету 35 выигранных поединков, три поражения и одна ничья. Немец трижды становился чемпионом мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В последнем для себя поединке он по очкам одолел россиянина Мурада Махмудова. Кроме того, он дважды выступал на Олимпийских играх — в 1992 и 1996 годах.