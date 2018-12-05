Открывшаяся перед домом картина напоминала поле боя: два из трех автомобилей пойдут на списание

«Такого кошмара никому не пожелаешь», - сказал Санник, а также добавил, что два из трех припаркованных перед домом автомобиля, скорее всего, пойдут на списание.

По его словам, в результате ДТП образовались трещины в пристройке, а также были повреждены ворота гаража, пишет Postimees. «Большая часть забора сломана», - сказал он.

«Только весной его установил, а теперь половина разрушена, - отметил Сынник. - Лодка, к счастью, уцелела, но пострадал прицеп. Я еще не успел оценить весь ущерб».

Виновник аварии скрылся с места происшествия, бросив свою искореженную Audi 100. «Отличный рождественский подарок!» - резюмировал Санник. К счастью, как автомобили, так и здания были застрахованы.

Вчера в Курессааре в 6.18 утра в Центр тревоги поступило сообщение о машине, въехавшей в сад дома на Пихтла-теэ.