Тартуский марафон приготовил подарок любителям винтажа

Для любителей настоящих, олдскульных - деревянных лыж, на тартусском марафоне будет проведено специальное соревнование: Tartu Maraton Vintage.

"Приглашаем всех любителей лыж преодолеть марафон, в том числе, и на деревянных лыжах", - пояснил Кельк, добавив, что одну лыжню сделают в колее немного шире. - Наверняка найдутся любители лыж старшего возраста, которые хотели бы вспомнить молодость и насладиться соревнованием. Не думаю, что бег на деревянных лыжах будет значительно медленнее, чем на современных, десяти часов хватит всем, чтобы закончить дистанцию".

Будут ли в этом году проблемы у организаторов марафона с погодой? Будет ли достаточно снега или глобальное потепление отправит тартуский марафон на свалку истории?