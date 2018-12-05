Тартуский марафон приготовил подарок любителям винтажа

Один из руководителей тартуского лыжного марафона, Индрек Кельк в интервью Kanal 2 заявил, что в 2019 году на марафоне будет подарок и любителям ретро: забег на деревянных лыжах
Для любителей настоящих, олдскульных - деревянных лыж, на тартусском марафоне будет проведено специальное соревнование: Tartu Maraton Vintage.
"Приглашаем всех любителей лыж преодолеть марафон, в том числе, и на деревянных лыжах", - пояснил Кельк, добавив, что одну лыжню сделают в колее немного шире. - Наверняка найдутся любители лыж старшего возраста, которые хотели бы вспомнить молодость и насладиться соревнованием. Не думаю, что бег на деревянных лыжах будет значительно медленнее, чем на современных, десяти часов хватит всем, чтобы закончить дистанцию".
Будут ли в этом году проблемы у организаторов марафона с погодой? Будет ли достаточно снега или глобальное потепление отправит тартуский марафон на свалку истории?
"Не было ни одного десятилетия за всю историю марафона, чтобы не было так, что три зимы для лыж вообще не годились, три зимы были отличные и остальные - серединка на половинку. Может быть сейчас это соотношение и меняется, но уверен, что на нашем веку мы еще вдоволь набегаемся на лыжах."