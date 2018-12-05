Хакеры взломали почту лидеров Республиканской партии США

Неизвестные хакеры взломали электронную почту руководителей Национального комитета Республиканской партии, пишет издание Politico, ссылаясь на свои источники в американском Конгрессе. Это произошло во время избирательной кампании к промежуточным выборам в Конгресс.
Хакеры получили доступ к тысячам писем с конфиденциальной информацией, доступ к компьютерам сохранялся у злоумышленников на протяжении нескольких месяцев, сообщает DW.com.
Несмотря на то, что информация о взломе появилась еще в апреле, лидеры Республиканской партии, в том числе спикер Палаты представителей Пол Райан и лидер республиканского большинства Кевин Маккарти не были проинформированы о нем. Они узнали об атаке только после того, как в понедельник Politico направила запрос в Национальный комитет Республиканской партии по выборам в Конгресс.
В начале декабря министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию в попытках вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые прошли в начале ноября. "Путин снова попытался вмешаться в наши выборы в прошлом месяце. И мы наблюдаем продолжающиеся попытки в этом направлении", - заявил он 1 декабря. Он добавил, что, имея дело с Путиным, США имеют дело с тем, кому просто нельзя доверять.