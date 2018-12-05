Хакеры взломали почту лидеров Республиканской партии США

Хакеры получили доступ к тысячам писем с конфиденциальной информацией, доступ к компьютерам сохранялся у злоумышленников на протяжении нескольких месяцев, сообщает DW.com.

Несмотря на то, что информация о взломе появилась еще в апреле, лидеры Республиканской партии, в том числе спикер Палаты представителей Пол Райан и лидер республиканского большинства Кевин Маккарти не были проинформированы о нем. Они узнали об атаке только после того, как в понедельник Politico направила запрос в Национальный комитет Республиканской партии по выборам в Конгресс.