Эстонские банкиры успокаивают: быстрого роста Euribor не будет

Сегодня шестимесячный Euribor пока отрицательный и составляет -0,24 процента. Тенденцию роста предсказывают эстонские банкиры, но они уверены, что сценарий, при котором процентные ставки могли бы взлететь очень быстро, практически невозможен, сообщает Rus.ERR со ссылкой на утренние новости ETV+.
«Процентные ставки могут начать расти тогда, когда экономика станет сильной и разноплановой в целом. Правда, мы уже наблюдаем в Америке рост процентной ставки по отношению доллару», - сказал председатель правления банка SEB Аллан Парик, добавив, что в еврозоне, вероятно, мы увидим начало роста Euribor во второй половине следующего года.
«В наших планах на следующий год рост процентной ставки предусмотрен очень низкий», - заявил председатель правления банка Coop Маргус Ринк, подчеркнув, что Euribor с отрицательной ставки, возможно, поднимется до нуля, но вряд ли перевалит эту отметку.