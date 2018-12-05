Эстонские банкиры успокаивают: быстрого роста Euribor не будет

«Процентные ставки могут начать расти тогда, когда экономика станет сильной и разноплановой в целом. Правда, мы уже наблюдаем в Америке рост процентной ставки по отношению доллару», - сказал председатель правления банка SEB Аллан Парик, добавив, что в еврозоне, вероятно, мы увидим начало роста Euribor во второй половине следующего года.