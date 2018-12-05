Фото: недорого продается дом времен первой Эстонской Республики

В поселке Виртсу ждет нового владельца дом, построенный в 1931 году для железнодорожной станции Виртсу. После ликвидации железнодорожного сообщения в этой части Эстонии здание служило базой отдыха для железнодорожников.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Рядом с домом сохранились баня, сарай и уличный туалет, история которого восходит к царскому времени. В главном двухэтажном здании постройки 1931 года нужен серьезный ремонт, однако несущие конструкции в хорошем состоянии. Жестяная крыша в порядке, больших протечек не наблюдается. Замены требуют полы на первом этаже.

Дом площадью более чем 200 квадратных метров имеет большой экономический потенциал. В доме два входа. На первом этаже пять комнат, кухня, туалет, прихожие и кладовки. Для отопления служат три печки и одна плита с теплой стенкой. На втором этаже - пять комнат, две кухни, туалет, коридор, прихожая и кладовки. А также три печи и две плиты с теплыми стенками.

ФОТО: city24.ee

На стенах большей частью - фанера, на потолках - вагонка, а вот в коридорах и даже в кладовых местами можно найти хорошо сохранившиеся потолки с характерными закругленными углами. Также привлекают внимания оригинальные внутренние двери.

Чердак довольно большой и просторный, там можно также оборудовать жилые помещения. Украшает чердачное помещение, да и фасад тоже, хорошо сохранившееся полукруглое окно с красивым переплетом.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Баня представляет собой построенное в 1931 году каменное здание под металлической крышей. Баня требует реновации, а более поздние пристройки лучше просто снести.

Здания расположены на земельном участке площадью 1,5 гектара, в восточной части которого разбит яблоневый сад. Также на участке растут можжевельник и разные деревья. До шоссе - 100 метров, до порта Виртсу - 700 метров, а до ближайшего магазина - 350 метров.