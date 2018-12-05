Qualcomm анонсировала флагманский мобильный процессор Snapdragon 855

Модель получила обозначение Snapdragon 855, хотя ранее утечки утверждали, что чип получит номер 8150, пишет Newsru.com. Полные характеристики процессора в компании пока не раскрывают, но предполагается, что он получил восемь ядер: одно ядро Kryo Gold Prime с частотой до 2,84 ГГц, три ядра Kryo Gold с частотой до 2,42 ГГц и четыре ядра Kryo Silver с частотой до 1,78 ГГц.

Как пишет 3DNews , новый процессор изготавливается по 7-нанометровому техпроцессу и является первым чипом Snapdragon с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (для этого используется модем Snapdragon X50 5G). За работу в сетях 4G/LTE отвечает модуль Snapdragon X24 LTE. Также процессор получил движок четвертого поколения, призванный ускорить выполнение операций, связанных с искусственным интеллектом. По сравнению с нынешним флагманским процессором Snapdragon 845 быстродействие на таких задачах для модели 855 увеличилось в три раза.

Для работы с графикой в Snapdragon 855 используется высокопроизводительный контроллер Adreno 640. Кроме того, чип получил поддержку ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев, встроенных в дисплей.