Призыв наркодилера: не стоит пробовать эти вещества

Что наркодилеры в действительности продают людям? Самый лучший ответ на этот вопрос могут дать сами продавцы смерти. Журналист передачи «Радар», выходящей на телеканале Kanal2, Стас Кузнецов встретился с наркодилером, имеющим 15-летний стаж, чтобы выяснить у него, как он попал в эту сеть и понимает ли он, что продает смерть, пишет Postimees.
«Получилось так, что не было работы. С этого все и началось. Употреблял и сам, - рассказал молодой мужчина, назовем его Алешей, о начале своего пути как наркомана, а позже, как дилера. – Не стоит пробовать. С этим так, что пробуешь, а на следующий день мир становится серым. В жизни больше нет цветов, ничего нет. Это неинтересно».
Журналист встретился с Алешей в Таллинне, в один субботний полдень. Алеша собирался приобрести 50 граммов запрещенных веществ, чтобы перепродать их. Как он объяснил, ему нужны деньги. Последних не хватает, если зарплата маленькая, или ты по каким-то причинам потерял работу. А нехватка денег в свою очередь приводит к возникновению долгов. Но дело не только в отсутствии денег. Алеша и сам уже около 20 лет является наркозависимым.
«Это начинается с выходных. У некоторых так и остается – употреблением по выходным», - рассказал он. Но для него это переросло в нечто большее. Алеша, по его словам, понял, что покупка определенного количества наркотиков открывает для него доступ к более дешевому товару, кроме того, он может на этом еще и заработать.
Клиентами Алеши являются разные люди: мальчики, девочки, мужчины и женщины: «Из разных слоев общества. Есть люди, которые владеют собственной фирмой. У меня есть такой клиент, который хочет сразу пару-три десятка граммов. Я этого не понимаю. У него нормальная зарплата, своя фирма в Эстонии. И говорит, что нужно немного, пойти поиграть в покер и все. Чтобы ночью не уснуть…» Турниры по покеру начинаются поздно вечером и длятся всю ночь. Для этого ему, по его словам, нужно веществ.
Для перепродажи Алеша главным образом покупает амфетамин, при этом признавая: «Ну, да, никогда не знаешь, что там внутри. Это не обязательно должно быть амфетамином. Просто сделано из каких-то таблеток. Как говорят на улице – барбитурат».
Под воздействием амфетамина у человека пропадает сон и повышается активность. Именно поэтому это вещество нравится любителям вечеринок. Уличная цена амфетамина составляет 20 евро за один грамм. Сам Алеша покупает по восемь граммов: «Есть такие, кто потребляют его, потому что едут куда-то отдыхать, на день рождения, на свадьбу… Принимают его, чтобы пить и не пьянеть. Но если придется подуть, то все равно покажет».
Чаще всего к Алеше обращаются с четверга по воскресенье. Как он утверждает, в середине недели не употребляют, потому что живут обычной жизнью.
«А в воскресенье как-то… Может быть, на воскресенье у людей не хватает энергии. Хочется везде успеть, везде побывать, но не пить. Организм не позволяет. У многих так и остается – потреблением выходных дней. Это также как у тех, кто выпивает по выходным. На праздниках, на дискотеках и так далее. Но они же не пьют всю неделю. Выпьют раз и все. Больше не нужно. Мало тех, кто опускается на дно, которые после пьянки не идет на работу… Тут (с наркотиками – ред.) та же история», - поделился Алеша опытом своих клиентов.
Естественно, журналист «Радара» поинтересовался, не кажется ли Алеше, что с такими мыслями он скорее все же оправдывает употребление наркотиков? «Нет, я не оправдываю. Я говорю, что все зависит от людей. Кто-то отказывается, другой теряет разум. Никогда не знаешь, что будет с человеком. Я сам так много это употреблял, что когда появляется новое лицо, то ты просто сначала читаешь ему длинную лекцию о том, нужно ли тебе это?»
После прекращения употребления амфетамина, по словам Алеши, человеку становится непросто: «Человек просто спал, спал… И тут проснулся. Состояние странное. Очень похоже на похмелье. Чтобы не было так плохо, принимает что-то. Легкий алкоголь. Чтобы улучшить самочувствие».
Алеша утверждает, что продает наркотики только своим знакомым совершеннолетним. В то же время, он отметил, что не может поручиться, что вещество не попадет в руки детей.
Схема дилеров изменилась. Алеша, как большинство других дилеров, продает вещества у себя дома, а не на улице: «С улиц дилеры и прочие исчезли. Теперь только узкий круг, просто так товар не достать». По его словам, нереально такое, что ты пойдешь к кому-то и что-то купишь – если не быть осторожным, ты, конечно, может заработать больше, но долго это не продлится. Так Алеша отметил отличную работу полиции в борьбе с дилерами.
Работа дилера означает постоянный стресс. В ту субботу, когда журналист встретился с Алешей, он передал оптовому продавцу 400 евро, чтобы получить за них 50 граммов амфетамина. Но в этот раз у него не все получилось – его поставщики решили исчезнуть. «Это постоянно ерунда. Если рискуешь, то… Рисковать приходится только своими деньгами. Но может получиться так, что своих денег нет, тогда берешь у кого-то в долг… И в итоге опять становишься должником. Тогда начинаешь искать новое место. Не для того, чтобы заработать себе, а чтобы отдать кому-то долги. Чтобы заплатить за новый товар и покрыть старый долг», - описал Алеша жизнь, из которой ему уже не выбраться.
Алеша признал, что жалеет о своем выборе – в жизни можно было заниматься совсем другими делами и явно жить намного лучше: «Может быть, для кого-то этот рассказ станет уроком, и он сделает выводы. Не стоит пробовать эти вещества… Попробуешь и на следующий день мир покажется серым. Больше нет цветов, ничего нет. Это неинтересно». Так Алеша объяснил, почему он решил дать интервью журналисту «Радара».