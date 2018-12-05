Призыв наркодилера: не стоит пробовать эти вещества

«Получилось так, что не было работы. С этого все и началось. Употреблял и сам, - рассказал молодой мужчина, назовем его Алешей, о начале своего пути как наркомана, а позже, как дилера. – Не стоит пробовать. С этим так, что пробуешь, а на следующий день мир становится серым. В жизни больше нет цветов, ничего нет. Это неинтересно».

Журналист встретился с Алешей в Таллинне, в один субботний полдень. Алеша собирался приобрести 50 граммов запрещенных веществ, чтобы перепродать их. Как он объяснил, ему нужны деньги. Последних не хватает, если зарплата маленькая, или ты по каким-то причинам потерял работу. А нехватка денег в свою очередь приводит к возникновению долгов. Но дело не только в отсутствии денег. Алеша и сам уже около 20 лет является наркозависимым.

«Это начинается с выходных. У некоторых так и остается – употреблением по выходным», - рассказал он. Но для него это переросло в нечто большее. Алеша, по его словам, понял, что покупка определенного количества наркотиков открывает для него доступ к более дешевому товару, кроме того, он может на этом еще и заработать.

Клиентами Алеши являются разные люди: мальчики, девочки, мужчины и женщины: «Из разных слоев общества. Есть люди, которые владеют собственной фирмой. У меня есть такой клиент, который хочет сразу пару-три десятка граммов. Я этого не понимаю. У него нормальная зарплата, своя фирма в Эстонии. И говорит, что нужно немного, пойти поиграть в покер и все. Чтобы ночью не уснуть…» Турниры по покеру начинаются поздно вечером и длятся всю ночь. Для этого ему, по его словам, нужно веществ.

Для перепродажи Алеша главным образом покупает амфетамин, при этом признавая: «Ну, да, никогда не знаешь, что там внутри. Это не обязательно должно быть амфетамином. Просто сделано из каких-то таблеток. Как говорят на улице – барбитурат».

Под воздействием амфетамина у человека пропадает сон и повышается активность. Именно поэтому это вещество нравится любителям вечеринок. Уличная цена амфетамина составляет 20 евро за один грамм. Сам Алеша покупает по восемь граммов: «Есть такие, кто потребляют его, потому что едут куда-то отдыхать, на день рождения, на свадьбу… Принимают его, чтобы пить и не пьянеть. Но если придется подуть, то все равно покажет».

Чаще всего к Алеше обращаются с четверга по воскресенье. Как он утверждает, в середине недели не употребляют, потому что живут обычной жизнью.