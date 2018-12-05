В НХЛ появится еще один клуб
5 декабря 2018, 9:56
Совет директоров НХЛ одобрил появление в лиге клуба из Сиэтла, передает sports.ru.
Руководители единогласно проголосовали за расширение. Вступительный взнос нового клуба составит 650 миллионов долларов.
Сиэтл станет 32-м клубом в НХЛ. Команда начнет выступать с сезона-2021/22.
Таким образом, Сиэтл будет играть в Западной конференции и в тихоокеанском дивизионе. «Аризона» переведена в центральный дивизион.
Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в НХЛ вступил «Вегас».