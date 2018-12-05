Ср, 5.12.2018
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В НХЛ появится еще один клуб

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Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен

ФОТО: DARRYL DYCK/The Canadian Press/PA Images

Совет директоров НХЛ одобрил появление в лиге клуба из Сиэтла, передает sports.ru.

Руководители единогласно проголосовали за расширение. Вступительный взнос нового клуба составит 650 миллионов долларов. 

Сиэтл станет 32-м клубом в НХЛ. Команда начнет выступать с сезона-2021/22.

Таким образом, Сиэтл будет играть в Западной конференции и в тихоокеанском дивизионе. «Аризона» переведена в центральный дивизион.

Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в НХЛ вступил «Вегас».

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