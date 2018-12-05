Утечка газа в таллиннской квартире поставила под угрозу жизни двух детей и их матери

В Таллинне во вторник вечером произошел очередной инцидент с бытовым газовым водонагревателем — утечка газа поставила под угрозу жизни двух детей и их матери.
Об этом сообщила пресс-служба Cпасательного департамента, по данным которой в 19.49 в одной из квартир на улице Котка в районе Кристийне после использования горячей воды, нагретой газовым бойлером, появился запах газа.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что в квартире очень высокий уровень загазованности, в том числе, и угарным газом.
Спасатели перекрыли газовый кран и отключили бойлер, а также проветрили помещение. Скорая помощь доставила в больницу для проверки здоровья женщину и двоих ее детей.
Спасательный департамент напомнил, что в случае утечки газа первым делом следует как можно скорее открыть окна и двери, чтобы проветрить помещение.
«Отравившихся газом или угарным газом следует как можно скорее доставить на свежий воздух. Если пострадавший испытывает симптомы отравления угарным газом — головную боль, головокружение, слабость и тошноту, необходимо вызвать скорую помощь. Необходимо также отключить все нагревательные приборы, работающие от газа и электричества. Вызовите квалифицированного техника, который поможет устранить неполадку, но до его прибытия газовую и электрическую технику включать нельзя», - подчеркнули спасатели.