Утечка газа в таллиннской квартире поставила под угрозу жизни двух детей и их матери

Об этом сообщила пресс-служба Cпасательного департамента, по данным которой в 19.49 в одной из квартир на улице Котка в районе Кристийне после использования горячей воды, нагретой газовым бойлером, появился запах газа.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что в квартире очень высокий уровень загазованности, в том числе, и угарным газом.

Спасатели перекрыли газовый кран и отключили бойлер, а также проветрили помещение. Скорая помощь доставила в больницу для проверки здоровья женщину и двоих ее детей.

Спасательный департамент напомнил, что в случае утечки газа первым делом следует как можно скорее открыть окна и двери, чтобы проветрить помещение.