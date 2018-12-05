Зарабатывание денег при помощи личного автомобиля может обойтись дорого

Старший менеджер по услугам страхования транспортных средств страхового общества Gjensidige Марко Привой обращает внимание на то, что заключенный на неправильных основаниях страховой договор может в случае дорожного страхования означать требование возмещения денежных средств, недополученных в результате заключения такого договора, а в случае страхования каско страховщик может и вовсе отказать в выплате страхового возмещения.

«Для частного лица оказание услуги каршеринга или сдача в аренду личного автомобиля может показаться выгодным способом получения дополнительного заработка, но зачастую люди забывают или осознанно уклоняются от заключения надлежащего страхового договора, – отметил Привой. – Оказание услуги каршеринга или таксоизвоза с использованием личного автомобиля, непременно, выходит за рамки обычной эксплуатации транспортного средства. Предоставив страховому обществу ложные данные с целью снижения страховых платежей, клиент может при возникновении ущерба понести гораздо большие расходы».

Привой отметил, что страховые случаи, связанные с таксоизвозом, стали обыденным явлением. Если выясняется, что человек, заключивший страховой договор, предусматривающий обычную эксплуатацию транспортного средства, использует свой автомобиль, например, для оказания услуги таксоизвоза, страховое общество отправляет клиенту уведомление о том, что в течение 30 дней необходимо заключить новый страховой полис, который соответствовал бы страховому риску и фактической цели использования автомобиля.

Обычная эксплуатация транспортного средства чаще всего встречается в используемых страховыми обществами классификаторах сфер применения. В качестве обычной эксплуатации рассматривается обычное использование транспортного средства владельцем или пользователями, а в случае принадлежащего предприятию автомобиля – также сотрудниками этого предприятия. Сфера применения автомобиля изменяется, если изменяется цель использования автомобиля. Помимо обычной эксплуатации в классификаторах сфер применения встречаются также краткосрочная аренда, услуга таксоизвоза, обучение вождению, курьерская доставка, экстренные службы и другие виды услуг. Точный список сфер применения зависит от конкретного страхового общества, и всегда рекомендуется уточнить условия в своем страховом обществе.

«Если страховой договор заключен с учетом обычной эксплуатации автомобиля, но на самом деле автомобиль используют в иных целях и при этом происходит страховой случай, то клиент может понести расход, который может существенно превысить экономию, полученную в результате предоставления неверных данных, – отметил Привой. – В случае дорожного страхования страховое общество вправе затребовать разницу страховых взносов при оказании услуги таксоизвоза с высоким уровнем риска и при обычной эксплуатации. А при возникновении страхового случая в рамках страхования каско страховое общество вправе уменьшить размер страхового возмещения либо вовсе отказать в выплате возмещения».

Привой отметил, что при оказании услуги аренды автомобиля арендодатель должен также помнить о том, что весь возникающий ущерб учитывается на имя ответственного пользователя автомобиля, а в случае отсутствия такого – на имя владельца автомобиля, в связи с чем, в свою очередь, увеличится размер страхового взноса в рамках страхового полиса, который будет заключен в будущем.

Предоставление автомобиля другу считается, скорее, обычной эксплуатацией, и поэтому нет необходимости заключать новый страховой полис, если речь не идет о целенаправленной коммерческой деятельности. «Обычно вы одалживаете другу свой автомобиль, потому что вы знаете его и доверяете ему. Однако предоставление своего автомобиля незнакомому лицу намного рискованнее, поскольку вы не знаете, как это лицо ведет себя на дороге и каковы цели использования автомобиля», – добавил Привой.

Краткосрочная аренда автомобиля, который в дневное время простаивает на парковке перед офисным зданием или по иной причине эксплуатируется мало, может показаться гениальной идеей, если нужно заработать дополнительный доход. Однако при прогнозировании денежных поступлений необходимо также учесть и дополнительные расходы, такие как:

• соответствующая риску страховая защита и связанные с ней страховые взносы;

• техническое обслуживание и ремонт автомобиля, поскольку арендатор не всегда относится к автомобилю так же добропорядочно, как и сам владелец;