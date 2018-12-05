Вещественное доказательство играючи угнали с полицейской парковки

- Угнанный автомобиль проходил по делу как вещественное доказательство
- На Audi в Эстонию приезжали латыши, совершавшие здесь кражи
- Прокуратура обвиняет брата и сестру
- На полицейскую парковку проникали и подростки, воровавшие там из автомобилей
Ранним утром к воротам полицейской парковки в Пярну подходит темная фигура, капюшон почти закрывает глаза. Человек легко поднимает часть металлического ограждения и заходит на территорию.
На записи видеонаблюдения видно, как вскоре с парковки конфискованных автомобилей Ляэнеской префектуры выезжает Audi A6 Avant. Затем автомобиль выезжает с Таммсааре-пуйестеэ на Рижское шоссе и исчезает из поля зрения камеры в направлении Икла, пишет Pärnu Postimees.
Это не просто угон автомобиля. Эта Audi является вещественным доказательством в ходе уголовного дела. Пятью днями ранее, 5 июня прошлого года, полиция задержала в Хаапсалу при попытке кражи латыша Оскарса и его сообщника. Их же подозревали в причастности к кражам мотоциклов, квадроциклов и станка для колки дров в Пярнумаа. Подозреваемые были взяты под стражу. В качестве улики полиция конфисковала автомобиль, принадлежащий матери подозреваемого Оскарса.
Исчезновение Audi с парковки, которая, по мнению большинства граждан, отлично охраняется, - это мягко говоря, издевательством над охраной. Этот автомобиль был очень нужен, поскольку следователи не успели снять отпечатки (например, узор протектора) и собрать улики, которые были крайне необходимы, чтобы отдать под суд латышей, обворовывавших дома в Эстонии.
Прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ констатировал, что он не припомнит, чтобы так угоняли вещественное доказательство.
В июне прошлого года владельцу фирмы, оказывающей в Пярну услугу автомойки и буксира, позвонили. Он не понял, шла ли речь о латвийском или литовском номере. Но почувствовал, что звонивший говорил по-русски с акцентом.
“Он спросил, перевожу ли я автомобили полиции (по заказу. – прим. автора), - вспоминал свидетель в суде. – Поинтересовался, что если полиция увозит автомобиль, то куда и как потом получить его”.
Этот автомобиль был очень нужен, поскольку следователи не успели снять отпечатки (например, узор протектора) и собрать улики
Звонивший рассказал, что его друг что-то натворил на автомобиле, и хочет узнать, где находится транспортное средство. Владелец фирмы подтвердил, что действительно сотрудничал с полицией (но данный автомобиль перевозил кто-то другой). В то же время он посоветовал не искать автомобиль. Он пояснил, что уже поздно, и вероятно им в этот день уже никто заниматься не будет.
“Он сказал, что все-таки пойдет посмотреть”, - вспоминал свидетель. Больше этот мужчина в буксировочную фирму не звонил.
По словам Туулемяэ, к обвиняемым их привел анализ улик. Следователи обнаружили, что незадолго до исчезновения вещественного доказательства границу в Икла пересек Mercedes класса А, принадлежащий сестре Оскарса. Полиция задержала женщину. Информация, найденная в ее телефоне, и распечатка звонков привела следователей к его брату. Связь помогли установить и записи камеры видеонаблюдения.
Следующей, если отбросить многочисленные рабочие звонки, владельцу буксировочной фирмы позвонила полиция. Они спросили, не звонил ли им кто-то недавно и не спрашивал ли о территории, где хранятся конфискованные автомобили.
По словам Туулемяэ, следователи обнаружили автомобиль недалеко от дома сестры и брата. Непосредственно перед тем как увезти Audi из Пярну, ее переоформили в Латвии на имя Лаймы. После исчезновения автомобиля женщина попыталась в свою очередь переписать его на кого-то еще.
Прокурор признал, что у него есть лишь косвенные доказательства. Но их хватало. Кроме того, по его словам, нет никакой возможности, что виновники не будут привлечены к ответственности. Как подчеркнул Туулемяэ, ни в коем случае не приемлемо, когда кто-то вот так уезжает с полицейской парковки на конфискованном автомобиле.
По мнению адвокатов, у прокурора нет вообще никаких доказательств.
“Здесь видно, как идет мужчина, - сказал Туулемяэ, показывая в зале суда одно из видео на лаптопе судье, защитникам и обвиняемым. – На большом экране видно больше”.
“Здесь ничего не видно!” – категорично обрушился на него адвокат Лаймы Антс Ныммик.
Он совершенно не был согласен и с утверждением обвинителя, что в углу окна на задней двери автомобиля, остановившегся в поле зрения камеры непосредственно перед угоном Audi, точно такое же маленькое треугольное окно, как у Mercedes класса А. После первого заседания адвокат попросил Робертса поискать на порталах по продаже автомобилей другие модели автомобилей с таким же окном.
“Например, Honda Jazz», - сказал Ныммик, размахивая одной из многочисленных фотографий, распечатанных из интернета. – Задняя часть практически той же формы».
Обвиняемые воспользовались в суде правом не давать показаний. Однако Лайма высказала свою точку зрения на произошедшее в письменном жалобе Госсуду. Туулемяэ ходатайствовал о приобщении этих показаний к делу, однако уездный суд согласился с позицией адвоката женщины Дмитрия Школяра и не принял их в качестве доказательств. Таким образом прокуратура не может обнародовать пояснения подсудимой относительно того, почему она в ту ночь находилась в Пярну. “Это можно было бы трактовать как попытку давления на суд”, - пояснил обвинитель.
Брата нынешних обвиняемых Оскарса уездный суд признал виновным в кражах и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания суд приговорил его к высылке из Эстонии с восьмилетним запретом на въезд. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Решение не вступило в силу, поскольку его обжаловал адвокат латыша, еще находящегося под стражей.
Суд примет решение по делу Робертса и Лаймы в январе.
Полиция хранит конфискованные транспортные средства на территории, принадлежащей AS Riigi Kinnisvara. По словам главы экономической службы Ляэнеской префектуры Тайми Сальм, владелец после произошедшего по просьбе полиции значительно усилил меры безопасности. «Были установлены бетонные препятствия, камеры и усовершенствована охранная система», - перечисляет Сальм.
После того как молодые люди обчистили автомобили, чтобы повысить безопасность, на территории были проведены дополнительные работы:
В августе Pärnu Postimees писал, что в октябре прошлого года двое молодых людей перебрались через тот же забор, огораживающий парковку. Молодые люди вскрыли несколько транспортных средств и украли то, что попалось под руку.
“Раньше в автомобили там не вламывались”, - утверждал тогда глава криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон, забыв упомянуть случившееся примерно четырьмя месяцами ранее. Правда, проникновение в данную Audi и ее угон, на самом деле, трудно квалифицировать как взлом.
После того как молодые люди обчистили автомобили, чтобы повысить безопасность, на территории были проведены дополнительные работы: там были установлены препятствия для перелезающих, а также дополнительное освещение.