Вещественное доказательство играючи угнали с полицейской парковки

Прокурор признал, что у него есть лишь косвенные доказательства. Но их хватало. Кроме того, по его словам, нет никакой возможности, что виновники не будут привлечены к ответственности. Как подчеркнул Туулемяэ, ни в коем случае не приемлемо, когда кто-то вот так уезжает с полицейской парковки на конфискованном автомобиле.

По мнению адвокатов, у прокурора нет вообще никаких доказательств.

“Здесь видно, как идет мужчина, - сказал Туулемяэ, показывая в зале суда одно из видео на лаптопе судье, защитникам и обвиняемым. – На большом экране видно больше”.

После происшествия на полицейской парковке прибавилось видеокамер. ФОТО: Urmas Luik

“Здесь ничего не видно!” – категорично обрушился на него адвокат Лаймы Антс Ныммик.

Он совершенно не был согласен и с утверждением обвинителя, что в углу окна на задней двери автомобиля, остановившегся в поле зрения камеры непосредственно перед угоном Audi, точно такое же маленькое треугольное окно, как у Mercedes класса А. После первого заседания адвокат попросил Робертса поискать на порталах по продаже автомобилей другие модели автомобилей с таким же окном.

“Например, Honda Jazz», - сказал Ныммик, размахивая одной из многочисленных фотографий, распечатанных из интернета. – Задняя часть практически той же формы».

Обвиняемые воспользовались в суде правом не давать показаний. Однако Лайма высказала свою точку зрения на произошедшее в письменном жалобе Госсуду. Туулемяэ ходатайствовал о приобщении этих показаний к делу, однако уездный суд согласился с позицией адвоката женщины Дмитрия Школяра и не принял их в качестве доказательств. Таким образом прокуратура не может обнародовать пояснения подсудимой относительно того, почему она в ту ночь находилась в Пярну. “Это можно было бы трактовать как попытку давления на суд”, - пояснил обвинитель.

Брата нынешних обвиняемых Оскарса уездный суд признал виновным в кражах и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания суд приговорил его к высылке из Эстонии с восьмилетним запретом на въезд. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Решение не вступило в силу, поскольку его обжаловал адвокат латыша, еще находящегося под стражей.

Суд примет решение по делу Робертса и Лаймы в январе.

Полиция хранит конфискованные транспортные средства на территории, принадлежащей AS Riigi Kinnisvara. По словам главы экономической службы Ляэнеской префектуры Тайми Сальм, владелец после произошедшего по просьбе полиции значительно усилил меры безопасности. «Были установлены бетонные препятствия, камеры и усовершенствована охранная система», - перечисляет Сальм.

После того как молодые люди обчистили автомобили, чтобы повысить безопасность, на территории были проведены дополнительные работы:

В августе Pärnu Postimees писал, что в октябре прошлого года двое молодых людей перебрались через тот же забор, огораживающий парковку. Молодые люди вскрыли несколько транспортных средств и украли то, что попалось под руку.

“Раньше в автомобили там не вламывались”, - утверждал тогда глава криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон, забыв упомянуть случившееся примерно четырьмя месяцами ранее. Правда, проникновение в данную Audi и ее угон, на самом деле, трудно квалифицировать как взлом.