Ср, 5.12.2018
Мы уже давно не говорим по существу. Мы продолжаем манипулировать страхами и запугивать людей. Кристина Каллас

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Вену за 88 евро!

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Вена.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 30 евро

Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 88 евро

Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 119 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 178 евро

Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 569 евро

Туда-обратно из Риги в Майами начиная с 389 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Лос-Анджелес начиная с 306 евро

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