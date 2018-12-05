Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Вену за 88 евро!
5 декабря 2018, 10:22
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 30 евро
Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 88 евро
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 119 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 178 евро
Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 569 евро
Туда-обратно из Риги в Майами начиная с 389 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Лос-Анджелес начиная с 306 евро