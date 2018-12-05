Пляж Нарва-Йыэсуу попал в топ-50 лучших городских пляжей мира

Список 50 лучших городских пляжей мира туристический сайт составил на основании отзывов журналистов, путешественников, редакторов блогеров. Пляж Нарва-Йыэсуу оказался на 35 месте между израильским пляжем в Эйлате и сингапурским Силосо, передает Rus.ERR .

Эстонский пляж по доступности получил 9 из 10, воздух - 8 из 10, воду и песок оценили в 6 из 10 баллов. Отмечено, что солнце светит 234 дня в году, а среднегодовая температура - 9,4 градуса.