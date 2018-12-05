Адвокаты Кокорина и Мамаева ожидают самого худшего
5 декабря 2018, 10:57
Сегодня Тверской суд Москвы будет рассматривать ходатайство обвинения о продлении ареста полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александра Кокорина.
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, рассказала, чего она ожидает от сегодняшнего заседания суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия.
«Какой результат я ожидаю? Самый плохой», — передаёт слова Стукаловой «Чемпионат» .
Обвинение ходатайствует о продлении ареста для футболиста до 8 февраля. Защита надеется добиться альтернативной меры пресечения: залога, ограничения в совершении определённых действий или домашнего ареста.