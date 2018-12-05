Ср, 5.12.2018
Я считаю, что нам не нужно равняться на Голливуд ни в коем случае. Мы никогда их не догоним. Кирилл Плетнев

Адвокаты Кокорина и Мамаева ожидают самого худшего

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Александр Кокорин.

ФОТО: SCANPIX

Сегодня Тверской суд Москвы будет рассматривать ходатайство обвинения о продлении ареста полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александра Кокорина.

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, рассказала, чего она ожидает от сегодняшнего заседания суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия.

«Какой результат я ожидаю? Самый плохой», — передаёт слова Стукаловой  «Чемпионат» .

Обвинение ходатайствует о продлении ареста для футболиста до 8 февраля. Защита надеется добиться альтернативной меры пресечения: залога, ограничения в совершении определённых действий или домашнего ареста.

    Читать также

    Актуально

    НАВЕРХ