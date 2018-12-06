Где будет центр Таллинна?

Подвижный центр города

Вообще понятие «центра города» сейчас порядком размыто. Во время интервью Новиков перечислил несколько мест, которые уже можно считать центральными, хотя они и находятся за пределами части города Кесклинн. «Это, безусловно, Каламая. В ближайшем будущем центром притяжения горожан станут квартал Ноблесснера, уже упомянутая «Вольта», а в будущем – район квартала Крулли, между «Вольта», Арсеналом и улицей Копли, где раньше находился машиностроительный завод», - говорит Новиков.

По словам Новикова, активно развивается район городского пассажирского порта. «Здесь есть интересные детальные планировки. Например, очень перспективен район, начинающийся от новых домов «Тиволи» и тянущийся до Горхолла. Уже начато строительство на улице Туукри.Там будут и жилые, и коммерческие здания. Приморские кварталы всегда пользовались и будут пользоваться популярностью», - считает Андрей Новиков.

Стремиться к идеалу

Да, идеальным вариантом конгломерата новых жилых зданий, реставрированных заводских корпусов и сверхсовременных бизнес- и торговых площадей, безусловно, является квартал Ротерманна, и хорошо, что заброшенные промышленные территории постепенно превращаются в привлекательные для горожан уголки. Даже если там не жить, а лишь прогуливаться или проводить свободное время в ресторанах или выставочных залах – это одно сплошное удовольствие.

Скоро вторым таким популярным местом обещает стать Porto Franco – строящийся в Адмиралтейском бассейне огромный жилой, торговый и развлекательный комплекс. Вокруг него уже есть застройка: популярные своими кафе и ресторанами в первых этажах жилые Дома на Променаде, а также сверхсовременные по своим техническим и технологическим критериям офисные здания Navigator и Explorer.

Этот жилой комплекс, строящийся на углу улицы Сюда и Пярнуского шоссе, специалисты уже назвали знаковым. ФОТО: Das Haus

Жилой комплекс – мини-город

В качестве еще одного потенциального центра Новиков назвал район Паэпарги – комплекс жилых зданий в районе пруда Паэ рядом с ласнамяэской управой. «Эти дома ближе к кадриоргскому парку, чем многие другие, административно находящиеся в Кадриорге», - сказал он. Вообще жилые комплексы сейчас очень популярны. Это может быть ансамбль из нескольких находящихся рядом зданий, как, например, тот же ласнамяэский Паэпарги или строящийся в Пыхья-Таллинне Sitsi õunaaed.

Есть и другой вариант жилых комплексов. Вот, например, расположенные буквально напротив – стоит лишь перейти с одной стороны Пярнуского шоссе на другую - два строящихся объекта: Das Haus на 140 квартир (девелопер Novira Capital) и Tõnismägi premium, состоящий из всего 58 квартир, но зато в нем два корпуса (девелопер Paasik OÜ). Первый проект – безусловно жилой комплекс: большое количество квартир, коммерческие площади в первых этажах, террасы на последних, отделка класса люкс.

Одним из первых своеобразных жилых комплексов в Таллинне был проект фирмы Endover в Ласнамяэ - Vega, вызвавший немало нареканий от комментаторов социальных сетей. Но как бы то ни было, Vega стала первой ласточкой среди жилых комплексов, в которых кроме квартир имеются общие банкетные и спортивные залы, комнаты для игр и прочие места общественного пользования. Кстати, Vega тоже возникла не на пустом месте, а была перестроена из бывшего общежития.