Где будет центр Таллинна?

Небо над Таллинном ощетинилось подъемными кранами, и на горизонте появляются все новые и новые многоэтажки.
На портале KV.EE сейчас рекламируют семьдесят семь новых многоквартирных домов, мастерство их строителей и изысканность внутренней отделки. Семьдесят семь! И это только в Таллинне. Среди них большие и маленькие, дорогие и подешевле. При этом ведется активная продажа не только еще не готовых до конца квартир, но и квартир в еще не построенных домах. Наши потребители доверяют застройщикам. И те не подводят: на память не приходит ни один громкий скандал, который был бы связан с продажей квартиры в еще не построенном доме.
Из заводских корпусов – современные квартиры
Новые, будь то совсем законченные или, напротив, только начатые девелоперские проекты, можно условно разделить на два основных типа: превращенные в жилые дома старые промышленные корпуса и большие жилые комплексы, больше похожие на микрорайоны.
Несколько лет назад в Таллинне появились лофты – квартиры в бывших производственных зданиях. Они стали широко известны и популярны. Вспомним один из наших первых домов-лофтов – дом Fahle, перестроенный из корпусов целлюлозно-бумажного комбината. Привлекательно выглядят отремонтированные после пожара квартиры в Volta Loftid на улице Теэстузе, а квартиры в корпусах фанерно-мебельной фабрики Лютера уже стали классикой таллиннских лофтов. Построены квартиры в здании бывшей шоколадной фабрики в Каламая, переделана под жилье очередная военная казарма в Тонди. Впрочем, тондиские казармы – еще далеко не законченный проект.
Внутри лофты довольно внушительны: высокие потолки и большие окна позволяют создать двухъярусное жилье с просторной кухней-гостиной в нижнем этаже. Как правило, интерьеры получаются достаточно стильными, с использованием кирпичной кладки, бетонных стен или деланно небрежной штукатурки.
Крупнейший проект на пустовавшей земле
Активно застраиваются пустовавшие годами участки земли. Например, сейчас успешно развивается земельный участок за фабрикой «Балтика»: здесь начали строить новый жилой район из пятидесяти домов. Он уже носит название Uus-Veerenni – Новый Веэренни.
Строительная и девелоперская компания Merko Ehitus планирует завершить первый этап строительства к концу 2019 года. На первом этапе будет построено двенадцать домов с 137 квартирами и восемью коммерческими площадями и офисами. В течение следующих 10-15 лет в микрорайоне Уус-Веэренни появится приблизительно 1600 новых квартир.
«Это крупнейший проект жилищного строительства в центре Таллинна. С точки зрения логистики, его месторасположение выбрано идеально: центр города находится на расстоянии небольшой пешей прогулки, учтены близость общественного транспорта и легкий доступ с улиц Веэренни, Вана-Лыуна и Техника. Рядом - кварталы Baltika и Lutheri», - вице-мэр Таллинна Андрей Новиков называет этот проект одним из самых интересных в столице.
Недалеко от бывшей «Балтики» находится еще одно привлекательное для девелоперов место – земельный участок на улице Магазини, на котором находилась городская тюрьма, сейчас переезжающая в новое здание. «Эта недвижимость – собственность государства, и пока не решено, что будет находится на этом месте, но участок очень перспективный», - отметил вице-мэр.
Подвижный центр города
Вообще понятие «центра города» сейчас порядком размыто. Во время интервью Новиков перечислил несколько мест, которые уже можно считать центральными, хотя они и находятся за пределами части города Кесклинн. «Это, безусловно, Каламая. В ближайшем будущем центром притяжения горожан станут квартал Ноблесснера, уже упомянутая «Вольта», а в будущем – район квартала Крулли, между «Вольта», Арсеналом и улицей Копли, где раньше находился машиностроительный завод», - говорит Новиков.
По словам Новикова, активно развивается район городского пассажирского порта. «Здесь есть интересные детальные планировки. Например, очень перспективен район, начинающийся от новых домов «Тиволи» и тянущийся до Горхолла. Уже начато строительство на улице Туукри.Там будут и жилые, и коммерческие здания. Приморские кварталы всегда пользовались и будут пользоваться популярностью», - считает Андрей Новиков.
Стремиться к идеалу
Да, идеальным вариантом конгломерата новых жилых зданий, реставрированных заводских корпусов и сверхсовременных бизнес- и торговых площадей, безусловно, является квартал Ротерманна, и хорошо, что заброшенные промышленные территории постепенно превращаются в привлекательные для горожан уголки. Даже если там не жить, а лишь прогуливаться или проводить свободное время в ресторанах или выставочных залах – это одно сплошное удовольствие.
Скоро вторым таким популярным местом обещает стать Porto Franco – строящийся в Адмиралтейском бассейне огромный жилой, торговый и развлекательный комплекс. Вокруг него уже есть застройка: популярные своими кафе и ресторанами в первых этажах жилые Дома на Променаде, а также сверхсовременные по своим техническим и технологическим критериям офисные здания Navigator и Explorer.
Жилой комплекс – мини-город
В качестве еще одного потенциального центра Новиков назвал район Паэпарги – комплекс жилых зданий в районе пруда Паэ рядом с ласнамяэской управой. «Эти дома ближе к кадриоргскому парку, чем многие другие, административно находящиеся в Кадриорге», - сказал он. Вообще жилые комплексы сейчас очень популярны. Это может быть ансамбль из нескольких находящихся рядом зданий, как, например, тот же ласнамяэский Паэпарги или строящийся в Пыхья-Таллинне Sitsi õunaaed.
Есть и другой вариант жилых комплексов. Вот, например, расположенные буквально напротив – стоит лишь перейти с одной стороны Пярнуского шоссе на другую - два строящихся объекта: Das Haus на 140 квартир (девелопер Novira Capital) и Tõnismägi premium, состоящий из всего 58 квартир, но зато в нем два корпуса (девелопер Paasik OÜ). Первый проект – безусловно жилой комплекс: большое количество квартир, коммерческие площади в первых этажах, террасы на последних, отделка класса люкс.
Одним из первых своеобразных жилых комплексов в Таллинне был проект фирмы Endover в Ласнамяэ - Vega, вызвавший немало нареканий от комментаторов социальных сетей. Но как бы то ни было, Vega стала первой ласточкой среди жилых комплексов, в которых кроме квартир имеются общие банкетные и спортивные залы, комнаты для игр и прочие места общественного пользования. Кстати, Vega тоже возникла не на пустом месте, а была перестроена из бывшего общежития.
«Строительство в Таллинне никогда не прекратится, даже если наступит новый кризис», - прогнозирует вице-мэр Новиков. Среди перспективных районов будущего он называет пустырь за Певческим полем, известный под народным названием «локаторы». «Через несколько лет, если экономика позволит, там вырастет район нового поколения», - говорит он.