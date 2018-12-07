Новогоднее ассорти, или Какова на вкус “Последняя реликвия”

Стоимость билета – 130 евро на человека, детям от 13 до 17 лет – 117 евро. Детям от шести до 12 лет – 65 евро. Детям до пяти лет – бесплатно. В цену включен приветственный коктейль, развлекательная программа, ужин за шведским столом, два бокала шампанского, белое и красное вино в неограниченном количестве, чашка кофе или чая. Есть вариант с проживанием за дополнительную плату. В ресторане Sume, в другой гостинице сети Tallink также состоится праздничный ужин со шведским столом под чутким управлением диджея. Билет для взрослого обойдется в 67 евро, для детей от 13 до 17 лет – в 60 евро, для детей от шести до 12 лет – в 34 евро. Детям до пяти лет вход бесплатный. В стоимость входит приветственный коктейль, праздничный ужин за шведским столом, два бокала шампанского, вода, чашка кофе или чая. Возможен и вариант с проживанием на две ночи.

С пользой для здоровья

Тем, кто хочет быстро восстановиться после праздника, есть смысл задуматься о встрече Нового года в одном из таллиннских спа-центров. Например, Viimsi spa подготовил программу с цыганскими танцами в исполнении ансамбля Al Sol, кроме того, гостей ждет живая музыка в исполнении группы Viavi и певицы Анны Геевой. Ведущий - Николай Бенцлер. Для детей подготовлена отдельная программа в детском центре Rõõmupisik.

Тема новогоднего праздника – «блеск». Билет стоит 227 евро на человека и включает в себя проживание на две ночи, праздничный ужин в ресторане, шампанское и вино в неограниченном количестве, завтрак в буфете, неограниченное посещение саун и спа-центра, тренажерного зала и спортивного бассейна, а также посещение детского центра. Начало новогодней вечеринки – в 19.00.

С водкой и селедкой под шубой

Если вы планируете встретить Новый год в одной из столичных гостиниц, учтите, что там выше шансы встретиться с приехавшими на праздники в Эстонию соплеменниками. На русскую публику ориентируется, например, спа-отель Meriton. Там предлагается шоу-программа Вируского варьете с русскоязычным ведущим. Кроме того, гостей ждут диджей и дискотека. Вечеринка будет проходить с 20.00 до 02.00. Новый год будут праздновать дважды - по российскому, а потом и по местному времени.

Стоимость билета составит 149 евро, в сумму входит ужин за шведским столом, напитки, включая водку, шампанское, домашнее вино и соки. Не обойдется и без оливье и селедки под шубой. Праздничный шведский стол также будет накрыт в ресторане Grill 250°. Имейте в виду: стол придется делить с другими гостями, потому что столы рассчитаны на 10-12 человек. Новогодняя вечеринка вместе с проживанием обойдется дороже.

На круизном лайнере