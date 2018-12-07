Новогоднее ассорти, или Какова на вкус “Последняя реликвия”

Если вы решили разнообразить традиционно семейный праздник и задались вопросом, где можно встретить Новый год вне дома, то есть немало вариантов: многие заведения Таллинна уже подготовились к главному празднику года и обещают развлечения практически на любой вкус.
Разнообразие программ и стилей впечатляет: от голливудского гламура со строгим вечерним дресс-кодом до безудержных вечеринок под шлягеры 90-х, селедку под шубой и оливье. Есть варианты и для гостей с детьми, и для тех, кто предпочитает 21+. Чтобы вам было проще сориентироваться, Rus.Postimees подготовил новогодний путеводитель по таллиннским ресторанам, отелям и спа. Главное, на что мы обращали внимание — наличие интересной программы и развлечений, на особенности и расположение самого места и — что особенно важно — на цены, ведь их уровень сильно колеблется в зависимости от заведения.
Как в кино
Шик и гламур на высоте 170 метров с видом на огни ночного Таллинна, от которого захватывает дух. Управляющая рестораном Таллиннской телебашни Кюллике Таммелаан обещает поистине стильную вечеринку под названием «Жизнь как в фильме» - и, похоже, у вас есть все шансы почувствовать себя настоящей звездой. Гости смогут покрасоваться на красной дорожке перед объективами профессиональных фотографов. Организаторы обещают зрелищное шоу в исполнении эстонского коллектива Showstoppers Cabaret, который в своих выступлениях соединяет театральное мастерство с музыкой и хореографией. На телебашне актеры представят сцены из классики кинематографа.
А еще Таммелаан обещает музыкальные сюрпризы, изысканный ужин со сменой шести блюд от шеф-повара Михкеля Кальбуса, салют и бокал шампанского в полночь и, конечно же, танцы. Кстати, каждое блюдо будет носить название известного фильма. Например, можно будет попробовать на вкус «Криминальное чтиво» и даже «Последнюю реликвию».
Новогодний праздник начнется в 19.00 и закончится в 2 часа ночи (если вы, конечно, захотите этим ограничиться). Чтобы гостям было удобнее добираться домой, организован автобусный транспорт от телебашни до центра Таллинна. Имейте в виду: на мероприятии прописан дресс-код black tie, подразумевающий выход в вечернем официальном наряде. Стоимость билета, впрочем, не слишком обнадеживает – 195 евро на человека.
Гастрономический тур по Азии
Еще один вариант с панорамным видом, откуда в полночь можно будет посмотреть на новогодние фейерверки – 30-й этаж Swissotel и ресторан «Горизонт». Хотя основной акцент там сделан скорее на праздничный ужин и танцы, нежели на развлечения: специальная развлекательная программа в ресторане не предусмотрена.
«На этот раз мы предлагаем праздничный ужин в азиатском стиле, - рассказала менеджер ресторана и бара «Горизонт» Мари Вибу. – Гости могут выбрать меню из пяти или из семи блюд. Каждая смена блюда вдохновлена какой-то из стран Восточной Азии. Ужин начнется в 19.00 с приветственного напитка, стоимость которого входит в цену билета, после чего гостей проводят за стол. Праздничное настроение создаст китайская музыка».
Вечеринка в баре с диджеем с начнется в 22.00. Цена билета в бар для одного человека – 50 евро, в которые входит приветственный напиток и легкие закуски. Праздник в ресторане обойдется значительно дороже: билет за 190 евро включает меню из пяти блюд, один приветственный коктейль и бокал шампанского. С подбором вин к блюдам придется доплатить еще 70 евро. Билет за 220 евро включает меню из семи блюд, один приветственный коктейль и бокал шампанского. За дополнительное вино в этом случае придется выложить еще 90 евро.
Под средневековыми сводами
Если вы хотите почувствовать себя туристом и встретить Новый год в самом сердце Старого Таллинна, можно забронировать столик в ресторане Maikrahv прямо на Ратушной площади. Организаторы обещают изысканный праздничный ужин со сменой четырех блюд и живую музыку. В ресторане выступит джазовая певица из Эстонии София Рубина, которой будет аккомпанировать трубач Джейсон Хантер. Выступление будет состоять из четырех сетов: в 20:00, 21:00, 22:00 и в 23:00. У гостей будет возможность услышать и новогоднее обращение президента, которое будет транслироваться на больших экранах. Двери на новогоднее мероприятие будут открыты с 19:00 до 01:00. Кстати, все блюда будут сервированы по желанию гостей, поэтому прийти можно будет в любое удобное вам время. Стоимость билета составит 89 евро на человека, детям до 12 лет – скидка 50%.
Оливье, мандарины и 90-е
Если вы не представляете Нового года без оливье, мандаринов и зажигательных мелодий прошлых десятилетий, то вам придется по вкусу вечеринка в ресторане «Виктория» в Юлемисте-сити. Программа называется «Звездный 2019-й Новый год! Или вперед в 90-е!». Что важно – она идет полностью на русском языке. Ведущими станут местные русские знаменитости – Юлия Календа и Денис Кораблев. А еще гостей ждут музыкальные хиты ушедших десятилетий в живом исполнении таллиннского ансамбля ВИА Балтика. Одеться желательно в стиле 70-90-х годов, а если вы не любитель гигантских плечиков, начесанных челок и откровенно пластмассовой бижутерии, то можно просто надеть все лучшее сразу. К столу будут подавать различные закуски, горячее и сладкое, а игристое вино обещают без ограничения. В полночь гостей ждет новогодний салют.
Начало в 20:00, окончание – в 03:00. Стоимость билетов относительно невелика на фоне других новогодних расценок - всего 150 евро на человека. Можно заказать целый стол: на 12 человек он обойдется в 1620 евро, на 10 – в 1350.
Тем, кто хочет отправиться на праздник с детьми, стоит иметь в виду, что в ресторане будет и детская программа с участием сказочных персонажей, Снегурочки и Деда Мороза. Кроме того, детей ждут научные фокусы, сюрпризы, беспроигрышная лотерея и многое другое. Детский праздник будет проходить с 20:00 до 23:30. Стоимость билета для детей от четырех до 14 лет включительно – 90 евро, детям до трех лет включительно вход с родителями бесплатно, но у них не будет отдельного места за столом.
Fiesta Latina
К Новому году готовятся и в таллиннских отелях. Консьерж Radisson Blu Hotel Olümpia Паулийна Зобер рассказала, что в «Олимпии» традиционно планируются два мероприятия: в зале Alfa с праздничной программой и в ресторане Senso. В этот раз организаторы решили добавить немного перца: гостей ждут блюда латиноамериканской кухни и жаркие кубинские ритмы. И в Senso, и в зале Alfa будет выступать артист кубинского происхождения Хесус Монтеро. В Senso будет предусмотрено отдельное праздничное помещение для детей с развлекательной программой и Дедом Морозом .
Стоимость билета в Senso составит 85 евро, для ребенка от шести до 12 лет – 55 евро, до пяти лет – 10 евро. Праздник будет проходить с 20.00 до 00.00.
В зале Alfa праздник продлится до двух часов ночи. Ведущей вечера станет бывшая модель и мисс Эстония Яна Тафенау. Организаторы обещают горячее танцевальное шоу. Программа завершится к полуночи, а после встречи Нового года начнутся танцы с видео-диджеем Энрике Фабрегасом. Стоимость билета на это мероприятие составит 149 евро, для детей от шести до 12 лет – 89 евро.
Только для взрослых
Ресторан The Able Butcher в отеле Hilton предлагает праздничный ужин под живую джазовую музыку и шоу таллиннского фокусника-иллюзиониста Александра Замашки. В полночь гостей пригласят на 11-й этаж в представительский лаунж для встречи Нового года. Празднование продолжится в Olympic Park Casino, где выступит эстонский ансамбль 2 Quick Start. Вечеринка планируется только для взрослых, попасть на нее можно, если вам уже исполнился 21 год, пропускать гостей будут строго на основании удостоверяющего личность документа.
При покупке билета предлагаются три варианта: пакет за 195 евро включает в себя приветственный напиток, развлекательную программу, новогодний тост в полночь и афтепати в Olympic Park Casino. Серебряный пакет за 255 евро добавляет к этому списку напитки – вино, шампанское, пиво, соки, сладкие напитки, воду. Бриллиантовый пакет (325 евро) включает помимо всего перечисленного в первом пакете напитки класса премиум: вино, шампанское, пиво, коктейли и так далее.
Жгучий канкан
Будьте готовы погрузиться в мир кабаре и развлечений в ресторане Merineitsi. Как сообщила представитель компании Original Sokos Hotel Viru Каролин Варик, посетителей ждет целостная и тщательно продуманная сценическая и кулинарная программа. Гости смогут увидеть ревю-постановку Starlight Cabaret «Forever Young» в двух частях, посвященную столетию Эстонской Республики. В репертуаре солистов и танцоров – номера от балета до хип-хопа, от польки до рока, публику не оставят равнодушной и яркие исполнительницы канкана.
Двери открываются в 19.45, начало ужина – в 20.00. Программа в ресторане завершится в полночь, после чего вечеринка продолжится до утра в ночном клубе Cafe Amigo (для гостей праздника вход по специальной цене 10 евро). Билет для взрослых здесь стоит 135 евро на человека, для детей от шести до 15 лет – 67,50 евро. За дополнительную плату возможно размещение в гостиницах Viru или Estoria. Стоимость купленных билетов не возвращается. Дресс-кода, в принципе, нет, но вы и сами понимаете, что в вантнике или купальнике было бы не солидно.
Ты просто космос
Шведский стол, развлекательную программу вместе с музыкой, играми и танцами предлагает ресторан Nero в отеле Tallink Spa & Conference. Тема вечеринки – космос, дресс-код соответствующий: подойдет блестящее, серебряное, очки и маски. Из всех нарядов выберут лучший, а наградой победителю станет морской круиз в Швецию. Ведущий вечера – Эркки Силлаотс. Организаторы обещают хиты разных лет в исполнении ансамбля «Why Not», встречу Нового года по российскому и по эстонскому времени и танцы. Для детей тоже предусмотрены различные развлечения и игры.
Стоимость билета – 130 евро на человека, детям от 13 до 17 лет – 117 евро. Детям от шести до 12 лет – 65 евро. Детям до пяти лет – бесплатно. В цену включен приветственный коктейль, развлекательная программа, ужин за шведским столом, два бокала шампанского, белое и красное вино в неограниченном количестве, чашка кофе или чая. Есть вариант с проживанием за дополнительную плату. В ресторане Sume, в другой гостинице сети Tallink также состоится праздничный ужин со шведским столом под чутким управлением диджея. Билет для взрослого обойдется в 67 евро, для детей от 13 до 17 лет – в 60 евро, для детей от шести до 12 лет – в 34 евро. Детям до пяти лет вход бесплатный. В стоимость входит приветственный коктейль, праздничный ужин за шведским столом, два бокала шампанского, вода, чашка кофе или чая. Возможен и вариант с проживанием на две ночи.
С пользой для здоровья
Тем, кто хочет быстро восстановиться после праздника, есть смысл задуматься о встрече Нового года в одном из таллиннских спа-центров. Например, Viimsi spa подготовил программу с цыганскими танцами в исполнении ансамбля Al Sol, кроме того, гостей ждет живая музыка в исполнении группы Viavi и певицы Анны Геевой. Ведущий - Николай Бенцлер. Для детей подготовлена отдельная программа в детском центре Rõõmupisik.
Тема новогоднего праздника – «блеск». Билет стоит 227 евро на человека и включает в себя проживание на две ночи, праздничный ужин в ресторане, шампанское и вино в неограниченном количестве, завтрак в буфете, неограниченное посещение саун и спа-центра, тренажерного зала и спортивного бассейна, а также посещение детского центра. Начало новогодней вечеринки – в 19.00.
С водкой и селедкой под шубой
Если вы планируете встретить Новый год в одной из столичных гостиниц, учтите, что там выше шансы встретиться с приехавшими на праздники в Эстонию соплеменниками. На русскую публику ориентируется, например, спа-отель Meriton. Там предлагается шоу-программа Вируского варьете с русскоязычным ведущим. Кроме того, гостей ждут диджей и дискотека. Вечеринка будет проходить с 20.00 до 02.00. Новый год будут праздновать дважды - по российскому, а потом и по местному времени.
Стоимость билета составит 149 евро, в сумму входит ужин за шведским столом, напитки, включая водку, шампанское, домашнее вино и соки. Не обойдется и без оливье и селедки под шубой. Праздничный шведский стол также будет накрыт в ресторане Grill 250°. Имейте в виду: стол придется делить с другими гостями, потому что столы рассчитаны на 10-12 человек. Новогодняя вечеринка вместе с проживанием обойдется дороже.
На круизном лайнере
Если захотелось веселья и развлечений и при этом вас не смущает перспектива проснуться 1 января в каюте парома, то еще один вариант - встретить Новый год в море на одном из круизных лайнеров. Так, Tallink устраивает вечеринки на борту круизных судов, следующих по маршруту Таллинн-Стокгольм. «На лайнерах Victoria I и Baltic Queen проводятся специальные новогодние круизы 31 декабря, на которых будут выступать исполнители живой музыки, гостей ждет увеселительная программа и новогодний ужин в выбранном ими ресторане», - рассказала пресс-секретарь Tallink Grupp Катри Линк.
Обратите внимание: бронировать ужин в новогоднем круизе обязательно для всех пассажиров. Для бронирования шведского стола, который, кстати, бесплатен для детей до шести лет, Линк советует выбирать Grande Buffet или ресторан Grill House. А для особого новогоднего меню, которое включает в себя вина, рекомендованные сомелье, стоит забронировать ужин в ресторанах Gourmet Baltic Queen, Russian à la Carte restoran Baltic Queen или Victoria Gourmet.
На пароме Victoria I пройдет танцевальное шоу ансамбля Dance Factory из Эстонии, во время которого танцоры перевоплотятся в суперзвезд разных эпох. На лайнере Baltic Queen будет представлено вокально-танцевальное шоу английских исполнителей Jammy Shows and Production Ltd. Помимо шоу, на Baltic Queen выступит вокальный квартет Velvet Affair из того же агентства. Выступление состоится в баре Manhattan Piano и в Starlight Palace
По словам Линк, весь декабрь на обоих лайнерах ходят гномики с Дедом Морозом. Вместе с ними дети могут создать новогодние украшения, тематические открытки, вырезать из бумаги пипаркооки, снежинки и многое другое. Кроме того, Деду Морозу можно написать письмо, на которое каждый ребенок обязательно получит ответ. Последний рабочий день у гномиков и Деда Мороза - 31 декабря. На следующий день с детьми будут заниматься аниматоры.
На обоих паромах выступают музыкальные группы - каждый вечер они исполняют лучшие танцевальные песни и свежие хиты. На борту «Виктории» выступает итальянская группа George Montagner Band, а на борту Baltic Queen - Indigga Band из Болгарии. На маршруте Таллинн-Стокгольм будет проводиться лотерея, караоке и музыкальная игра. В пабе обещают выступление трубадура, дискотеку с диджеем, праздник будет продолжаться до утра. Кстати, Новый год на линии Таллинн-Стокгольм и Стокгольм-Таллинн будут встречать целых три раза: по российскому, эстонскому и шведскому времени. Информацию о билетах и ценах на круизы можно посмотреть на домашней странице Tallink.
Как сообщила пресс-секретарь Viking line Йоханна Бойер-Сванстрем, 31 декабря на маршруте Таллинн-Хельсинки-Таллинн будет вечеринка, на которой выступит британская певица Birdie, однако большого шоу и праздничной программы не планируется.