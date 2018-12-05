Маклеры одного бюро недвижимости незаконно брали с клиентов деньги

Одно бюро недвижимости недавно обвинили в незаконном получении денег за обслуживание, пишет The Sun. А именно, маклеры регулярно брали деньги за показ недвижимости.

Клиенты находящегося в Лондоне бюро сделали совместное заявление, в котором сообщили, что у них требовали денег за просмотр объектов, причем маклер обещал: если клиенту не подойдет для покупки осмотренная недвижимость, деньги за просмотр будут возвращены. Позже выяснилось, что деньги никто возвращать не собирается.

Деньги требовалось заплатить еще до встречи с маклером. Руководство бюро недвижимости отрицает, что подобные факты имели место в действительности, и объясняет, что некоторую сумму следовало заплатить только в том случае, если покупатель был заинтересован в объекте и хотел его забронировать.

Один из подписавших заявление, Исраэль Куджор, утверждает, что его попросили заплатить более 300 фунтов стерлингов до того, как была показана квартира. «Это была половина стоимости аренды этой квартиры. Я наивно заплатил, а теперь ничего не поделать. В суд я обратиться не могу, так как на это у меня попросту нет денег», - говорит Куджор.

Бюро недвижимости возражает: они всегда информируют клиентов о возможных денежных взносах. Клиенты же утверждают обратное.

«Нам также было сказано, что нам вернут деньги, если объект не понравится или не подойдет», - говорит Мариэль, которая тоже пострадала на 300 фунтов. Когда она увидела квартиру и решила отказаться от нее, в бюро сообщили, что они ничего не знали о платном просмотре и эти деньги не получали.

Интернет-комментаторы этой новости также подтверждают изложенные факты. Некоторые из них сознательно внесли плату за бронирование, чтобы сохранить объект за собой, но, несмотря на это, им не удалось вселиться в выбранную квартиру.

Бюро недвижимости продолжает отвергать все обвинения. Представитель бюро заявляет, что клиенты знали, за что они платят и что деньги им не вернут. А если кто-то заплатил за бронирование, то объект сохраняется за ними.