Жители многоквартирного дома объявили войну спортклубу MyFitness

По словам старшего специалиста Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья Кристель Калласте, все усложняет, что для бытового шума в законе не установлены точные нормы.

Калласте говорит, что с ситуацией надо считаться уже на стадии составления строительного проекта и размещения шумных предприятий в здании. «Если планируется коммереское и жилое здание, следует, выдавая разрешение на строительство и эксплуатацию, конкретно указывать, для чего коммерческие площади подходят», - объясняет Калласте, добавляя, что в процессе производства разрешения можно проблему предвидеть и учесть шум.

Но старший инспектор отмечает, что у предприятия есть обязательство не мешать другим людям. «Поскольку на деятельность спортклуба жалуются жители нескольких квартир и предпринятые меры не исправляют ситуацию, квартирное товарищество может сделать предложение прекратить договор аренду со спортивным клубом», - говорит она.

Директор MyFitness Eesti Тийна Отса сказала, что они много предпринимают для сглаживания ситуации с шумом. При появлении проблем у экспертов закали шумовое измерение с предложениями о решении проблемы. «Результаты показали, что до принятия мер шум нашей деятельности был в пределах нормы», - говорит Отса, добавляя, что в спортклубе все же прошла реорганизация для уменьшения шума.

Например, спиннинг-студию перестроили в спортзал, изолировали части конструкции, которые могли распространять звук, изменили местоположение колонок в зале для групповых тренировок и заменили часть устройств в соответствии с рекомендациями специалистов.

«Звуковые устройства клуба отрегулированы так, что тренеры не могут сделать звук громче разрешенного экспертами», - утверждает директор. Помимо этого, они инвестировали в специальный прорезиненный пол в зоне свободных весов – это смягчает вибрацию и звук.

По заверениям члена правления квартирного товарищества Айда,5 Харди Мяэ, товарищество понимает, что в помещения вложены большие инвестиции и, если завершить договор со спортивным клубом, это привело бы к штрафным санкциям и большим инвестициям для перестройки помещений. «Поэтому хотим найти все-таки удовлетворяющее стороны решение, чтобы никому не пришлось переезжать», - сказал Мяэ.

Мяэ уточнил, что шум мешает в основном владельцам трех квартир, которые расположены возле помещений с групповыми тренировками. «Все владельцы этих квартир за последние годы поменяли владельцев и новые жильцы при заключении сделки знали о шуме», - объясняет Мяэ. По его словам, весной прошлого года был заказано измерение уровня шума.

Измерения показали, что самый высокий уровень шума составляет 44-55 децибел и это во время интенсивных тренировок (bodypump и bodycombat).

«Жители не имеют ничего против спортклуба, вопрос только в шуме», - заверяет Мяэ.

Отса говорит, что клуб готов при необходимости сделать еще одну реорганизацию и постоянно общается с владельцами и съемщиками квартир.