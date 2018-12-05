Канцлер МВД хочет иметь 25-миллионную кубышку на кризисные времена

Министерство внутренних дел выступило с предложением создать резерв, который помог бы быть готовыми к крупным кризисам, пишет Postimees.
По словам канцлера МВД Лаури Лугна, это предложение не означает, что есть опасения приближения крупной катастрофы, но он признал, что вероятность возникновения определенных кризисов становится все больше и к ним нужно лучше подготовиться.
- Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал Postimees, что учитывая уменьшающееся количество полицейских, мы уже находимся на пороге кризиса. При подготовке к каким кризисам, как вы считает, Эстония не готова больше всего?
- Как у маленького государства наши ресурсы, естественно, более ограниченные, чем у крупных стран. Вопрос в том, направлять меньшие ресурсы на покрытие повседневных потребностей – обновлять вооружение, бороться за зарплаты полицейских и спасателей – или использовать деньги для укрепления готовности к кризисам.
В этом году мы более уверенными голосами заговорили о том, что для готовности к кризисам нам нужно создать так называемую кубышку в 25 миллионов евро, из которой все учреждения и частный сектор могли бы просить деньги, чтобы в кризисное время было топливо, электричество, мобильная связь, чтобы работали больницы и скорая помощь. Идея заключается в ликвидации дилеммы, при которой, с одной стороны, мы должны найти средства для повседневной деятельности, а, с другой, нужно быть готовыми и к наступлению кризисов.
Было бы разумно, если бы у нас имелась такая кубышка, которая была бы очень четко предназначена для готовности к кризисам.
- На что точно пойдут эти миллионы?
- С одной стороны, мы не берем из налогов слишком много денег на покупку генераторов, которые хранились бы на складах, одеял-подушек и медицинских приспособлений, оснащения. Я говорю о сотнях и тысячах единиц, поскольку если наступит большой кризис, то их потребуется очень много.
С другой стороны, мы не требуем, чтобы, например, у собственников предприятий мобильной связи и электросетей имелся определенный резерв. Например, если на заправочных станциях отключится электричество, можно ли будет получить на них топливо? Ответ заключается в том, что в Эстонии в небольшом количестве должны быть такие заправки, где при помощи генераторов можно было бы заправиться.
А откуда и как получить тепло для домов в случае, если возникнет сбой у обогревающего оборудования? Мы должны думать об этом, о работе систем очистки воды и всех систем связи. Это вещи, создание которых займет много-много лет. И под это финансирование, прежде всего, попадет все, что связано с электричеством, поскольку от него зависит все остальное.
- Бункеры на эти деньги стоить не будут?
- Тема укрытий сейчас анализируется. Под руководством Государственной канцелярии это является политическим выбором, но у этого есть и своя цена. Сейчас уточняем стоимость этого выбора.
Есть три варианта: создать самим укрытия в определенных местах, сделать в будущем обязательным создание укрепленных укрытий в строениях, или обозначить те здания, которые сейчас являются укрытиями определенного типа.
- Если мы начинаем, прежде всего, покрывать базовые потребности, означает ли это, что мы готовимся к войне?
- С 25 миллионами мы, конечно, к войне не готовимся. В ситуации, когда наши жизненно важные услуги все больше становятся зависимы от технологий, мы должны создать свой так называемый избыток и запас прочности. Все эти инвестиции нужны и на случай, если технология подведет в мирное время.
Нужно учитывать и климат. Эксперты говорят, что в течение последующих десяти лет экстремальные погодные условия в Эстонии станут возникать все чаще. Больше может стать ситуаций, когда холода и жара будут быстро сменять друг друга, и станут возникать, например, перебои с подачей электричества. Или пройдут большие снежные бури и штормы, которые поломают лес и нарушат транспортное сообщение. Это не то, что уменьшается, это скорее увеличивается.
- Возникновение каких кризисов в Эстонии и с эстонцами является самым вероятным?
- Меня беспокоят две темы. Одна проблема – душевное здоровье людей. Причина очень проста: от переизбытка новостей увеличивается количество детей и подростков, находящихся в состоянии депрессии, и принимающих лекарства. И в количестве самоубийств мы не видим в Эстонии большого уменьшения.
Если у людей есть проблемы с душевным здоровьем, то в какой-то момент это начнет отражаться на несчастных случаях и преступности. У нас много таких аварий, где мы можем считать, что несчастный случай может быть связан с самоубийством. Это сложно определить, но случаи, у которых есть доказательства, имеются. И количество таких случаев растет.
Вторая тема – киберпреступность. Ее рост мы тоже четко видим. Появляется все больше людей, которые в состоянии совершить киберпреступление. Мы видим, как вырастают новые поколения, которые умеют делать эти вещи.