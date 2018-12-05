Канцлер МВД хочет иметь 25-миллионную кубышку на кризисные времена

По словам канцлера МВД Лаури Лугна, это предложение не означает, что есть опасения приближения крупной катастрофы, но он признал, что вероятность возникновения определенных кризисов становится все больше и к ним нужно лучше подготовиться.

- Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал Postimees, что учитывая уменьшающееся количество полицейских, мы уже находимся на пороге кризиса. При подготовке к каким кризисам, как вы считает, Эстония не готова больше всего?

- Как у маленького государства наши ресурсы, естественно, более ограниченные, чем у крупных стран. Вопрос в том, направлять меньшие ресурсы на покрытие повседневных потребностей – обновлять вооружение, бороться за зарплаты полицейских и спасателей – или использовать деньги для укрепления готовности к кризисам.

В этом году мы более уверенными голосами заговорили о том, что для готовности к кризисам нам нужно создать так называемую кубышку в 25 миллионов евро, из которой все учреждения и частный сектор могли бы просить деньги, чтобы в кризисное время было топливо, электричество, мобильная связь, чтобы работали больницы и скорая помощь. Идея заключается в ликвидации дилеммы, при которой, с одной стороны, мы должны найти средства для повседневной деятельности, а, с другой, нужно быть готовыми и к наступлению кризисов.

Было бы разумно, если бы у нас имелась такая кубышка, которая была бы очень четко предназначена для готовности к кризисам.

- На что точно пойдут эти миллионы?

- С одной стороны, мы не берем из налогов слишком много денег на покупку генераторов, которые хранились бы на складах, одеял-подушек и медицинских приспособлений, оснащения. Я говорю о сотнях и тысячах единиц, поскольку если наступит большой кризис, то их потребуется очень много.

С другой стороны, мы не требуем, чтобы, например, у собственников предприятий мобильной связи и электросетей имелся определенный резерв. Например, если на заправочных станциях отключится электричество, можно ли будет получить на них топливо? Ответ заключается в том, что в Эстонии в небольшом количестве должны быть такие заправки, где при помощи генераторов можно было бы заправиться.

А откуда и как получить тепло для домов в случае, если возникнет сбой у обогревающего оборудования? Мы должны думать об этом, о работе систем очистки воды и всех систем связи. Это вещи, создание которых займет много-много лет. И под это финансирование, прежде всего, попадет все, что связано с электричеством, поскольку от него зависит все остальное.

- Бункеры на эти деньги стоить не будут?

- Тема укрытий сейчас анализируется. Под руководством Государственной канцелярии это является политическим выбором, но у этого есть и своя цена. Сейчас уточняем стоимость этого выбора.