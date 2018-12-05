Фондовые рынки США обвалились

Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) упал почти на 800 пунктов. Распродажи ценных бумаг оборвали недавнее ралли на Уолл-стрит.

Рынок пошел в рост в понедельник, после того как администрация Трампа сообщила, что США и Китай договорились о временном "прекращении огня" в торговых спорах.

Но уже во вторник доверие инвесторов к американо-китайскому соглашению пошатнулось после серии сбивчивых и противоречивых заявлений президента Дональда Трампа и некоторых высокопоставленных официальных лиц.

По словам Трампа, команда его торговых советников во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, который считается "ястребом" в вопросах торговли с Китаем, определит, возможна ли "реальная сделка" с Пекином.

"Если это так, мы заключим ее, – написал Трамп в Твиттере. – Но если нет, то помните, что я человек, который вводит пошлины".

Это усилило опасения по поводу того, что разногласия между двумя локомотивами мировой экономики могут замедлить ее развитие, пишет "Бизнес Цензор".

"Эти торговые споры – большой навес, самый тяжелый потолок, если хотите, через который рынки не могут пробиться", – говорит Рэнди Федерик, вице-президент по торговле и деривативам в финансовой компании Charles Schwab.

Значительная часть распродаж ценных бумаг пришлась на технологические компании, банки и акции промышленных компаний. Вместе с тем акции компаний коммунальной сферы пошли вверх. Акции мелких компаний упали больше, чем остальной рынок.

Большие потери понесли компании Boeing и Caterpillar, входящие в индекс Доу – Джонса. Это крупные экспортеры, которые могут потерять многое, если трения в торговле сохранятся.

Резкий разворот на рынках произошел после мощного ралли в понедельник, поводом для которого послужили сообщения о том, что президент Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин договорились на саммите "Большой двадцатки" в минувшие выходные о временном, 90-дневном отступлении в разворачивающемся торговом конфликте между двумя странами.

Но этот оптимизм стал быстро увядать по мере усиления сомнений в том, что Пекин в ближайшее время уступит требованиям США.

"Реальный конкретный прогресс, достигнутый на этой встрече, судя по всему, был довольно ограниченным", – говорится в аналитической записке, составленной Алеком Филлипсом и другими экономистами из Goldman Sachs.

В докладе Moody's Investors Service, опубликованном во вторник, говорится, что, несмотря на недавние переговоры, США и Китай по-прежнему далеки от урегулирования своего спора.