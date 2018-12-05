Ср, 5.12.2018
Если бы Запад собрался и признал, что одних только санкций недостаточно, то остановить Россию сейчас было бы в сущности просто. Ээрик-Нийлес Кросс

Фото: редкое предложение - квартира с тремя террасами!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: city24.ee

В Таллинне продается квартира с тремя террасами, с которых можно любоваться окрестностями с утра до вечера, пишет портал Kodustiil

В продаже квартира на улице Рауа в доме постройки 2002-го года. Квартира находится на последнем этаже, и с ее трех террас открываются виды на все стороны света.  

ФОТО: city24.ee

Это редкая возможность: жить в Кадриорге и в то же время наслаждаться солнечными лучами и утром, и днем, и вечером. 

В квартире три спальни, ванная с баней и душем, просторная гостиная с камином и превосходная кухня. Во всех комнатах принудительная вентиляция и климат-контроль. 

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

В отделке использованы современные высококачественные материалы, а в кухне установлена отличная бытовая техника фирмы Miele: плита, винный шкаф и лавовый гриль. Рабочие поверхности - из камня. 

ФОТО: city24.ee

Поскольку на этом этаже только две квартиры, обстановка очень спокойная. Налифте можно спуститься прямо в гараж, где находится не только парковочное место, но и кладовка. На первом этаже расположен приемный пункт химчистки. 

ФОТО: city24.ee

Больше информации - ЗДЕСЬ. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ