Фото: редкое предложение - квартира с тремя террасами!

В продаже квартира на улице Рауа в доме постройки 2002-го года. Квартира находится на последнем этаже, и с ее трех террас открываются виды на все стороны света.

ФОТО: city24.ee

Это редкая возможность: жить в Кадриорге и в то же время наслаждаться солнечными лучами и утром, и днем, и вечером.

В квартире три спальни, ванная с баней и душем, просторная гостиная с камином и превосходная кухня. Во всех комнатах принудительная вентиляция и климат-контроль.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

В отделке использованы современные высококачественные материалы, а в кухне установлена отличная бытовая техника фирмы Miele: плита, винный шкаф и лавовый гриль. Рабочие поверхности - из камня.

ФОТО: city24.ee

Поскольку на этом этаже только две квартиры, обстановка очень спокойная. Налифте можно спуститься прямо в гараж, где находится не только парковочное место, но и кладовка. На первом этаже расположен приемный пункт химчистки.

ФОТО: city24.ee