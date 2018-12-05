Российские танки. Иллюстративное фото.

ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

В обзоре британской прессы:

Появление «Форта Трампа» станет грубой ошибкой

Европе необходимо быть готовой к вооруженному конфликту с Россией, полагает обозреватель Times Роджер Бойес.

Польша предложила США разместить на своей территории американскую военную базу и придумала для нее название - «Форт Трамп». Возможно, таким образом поляки надеются отпугнуть российских военных от своей территории. Но пользы от него примерно столько же, сколько от оранжевого чучела в огороде. Это было неправильное решение, уверен автор.

«Форт Трамп»: что изменит американская база в Польше?

Российские военные училища, например, Военная академия им. М.В. Фрунзе, полны идей о том, как будут вестись военные действия в будущем. Приглашенные лекторы рассказывают о новом опыте, полученном при бомбежках в Сирии и при аннексии Крыма, и хвастаются успехами в ведении гибридных военных кампаний. Они якобы рассказывают будущим офицерам, что возможности НАТО подорваны из-за неуверенности в собственных силах, что организация уязвима и неповоротлива. Идея с «Фортом Трампом» показывает им, что [альянс] мыслит шаблонами холодной войны, в то время как все указывает на то, что темп ведения военных действий заметно ускоряется, считает Бойес.