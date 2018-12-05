Неудивительно, что Трампу импонирует идея форта в его честь, но с политической и военной точки зрения это станет грубой ошибкой. С политической точки зрения Кремль получит преимущество. Москва заявит, что НАТО приближается к границам страны и использует это как предлог для усиления и без того существенного военного присутствия в Калининграде, отмечает автор.

Параноидальная риторика о взятии России в кольцо Западом приведет к еще большим затратам на вооружения. Также это скажется на позиции Белоруссии, которая до нынешнего момента сохраняла нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной. В итоге Москва перетянет ее на свою сторону. Как результат, Киеву помимо восточной границы придется укреплять свою северную границу с Белоруссией.

Каждый российский командир понимает преимущество от навязывания противнику борьбы на двух и более фронтах. В 1939 году Гитлер подписал договор со Сталиным, чтобы обезопасить себя от этого. Когда он нарушил договор и напал на СССР, он подписал свой смертный приговор. Россия пытается обезопасить свои границы, поставив НАТО перед выбором, кого защищать - черноморские страны либо балтийские.

На севере члены НАТО Эстония, Латвия, Литва и Польша беспокоятся из-за действий России, на юге члены НАТО Турция, Румыния и Болгария встревожены недавними событиями в Керченском проливе. Владимир Путин назвал конфликт между российскими и украинскими военными кораблями небольшим инцидентом, но это не просто инцидент: впервые российские военные пошли на открытое столкновение с Украиной, не маскируясь под силы специальных операций или «добровольцев», пишет Бойес.

«Форт Трамп» не остановит деструктивного лидера, который умеет разжигать замороженные конфликты, удивлять и указывать Западу на его неспособность укреплять свои позиции в непосредственной близости от России, уверен автор.

Нам необходимо пересмотреть систему европейской обороны. Нужно модернизировать дороги, а также инфраструктуру железнодорожного и воздушного сообщения восточных членов НАТО. Необходимо внедрить систему кратковременных ротаций международных военных, существующую в прибалтийских странах, также и на юге, например, в Румынии, отмечает Бойес.

Лондон вяло реагирует на российскую агрессию

О необходимости противодействия агрессии России также пишет обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин, по мнению которого, контрмеры Британии не слишком эффективны.

Взять, к примеру, недавнее столкновение между Россией и Украиной в Керченском проливе. Вновь Россия виновата в необоснованном неспровоцированном агрессивном военном действии в Европе. Однако Британия не находит сколько-нибудь вразумительного ответа. Если ограничиться отправкой примерно 100 британских военных для обучения украинского спецназа и гидрографического корабля, вряд ли это удержит мощный Черноморский флот России от дальнейших агрессивных действий, пишет автор.

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Подобная вялая реакция, похоже, является типичной для правительства, которое придерживается чрезмерно осторожного подхода в вопросах, касающихся защиты страны.

С момента попытки отравления агентами ГРУ Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери прошло девять месяцев. Однако, несмотря на первоначальную активность властей, результатом которой стала высылка более 100 российских «дипломатов» по всему миру, похоже, что обещание Терезы Мэй наказать Москву забыто, отмечает обозреватель.

Сразу после попытки отравления велось много разговоров о принятии мер в отношении организаций и людей, близких Владимиру Путину. Это, очевидно, не относится к телеканалу RT, который спонсируется из Кремля. Канал ежедневно беспрепятственно выводит в эфир пропутинскую пропаганду, пишет Кохлин.

Еще одним примером нежелания правительства проявить твердость по отношению к союзникам Путина является то, что российские олигархи продолжают вести свою деятельность в Британии. На сегодняшний день с проблемами в получении британской визы столкнулся лишь Роман Абрамович.

И это все, что мы можем сделать? Очевидно, что предупреждения, которые периодически звучат из уст военных и разведчиков, должны вызывать более полноценную реакцию у Даунинг стрит, резюмирует обозреватель Daily Telegraph.

Украинские порты и «экономическая блокада России»

В украинском морском порту Мариуполе на Азовском море обычно кипит жизнь. Но когда туда в воскресенье приехал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, портовые краны стояли без движения, пишет Financial Times.

По словам Омеляна, важный для страны порт бездействует из-за инцидента в Керченском проливе. «Как вы видите, ничего не происходит… Керченский пролив заблокирован россиянами, по сути это экономическая блокада», - сказал министр после осмотра портов Мариуполя и Бердянска.

Киев утверждает, что Россия не пропускает коммерческие суда через пролив. Десятки судов понесли огромные убытки, выжидая в очередях, чтобы преодолеть построенный Россией мост, который теперь перегораживает проход в Азовское море и его порты, отмечает газета.

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«Порт не дышит… Россия делает все, что ей заблагорассудится», - рассказал работник порта в Бердянске.

Россия винит в нарушении судоходства плохую погоду. Но Киев указывает, что суда, отправляющиеся в российские порты, передвигаются гораздо свободнее, а украинским судам приходится проходить усиленный досмотр.

Накануне Омелян сообщил FT, что оба порта были частично разблокированы в понедельник и нескольким судам удалось преодолеть пролив. Он считает, что этому поспособствовала международная реакция и внимание со стороны иностранных СМИ.

Во время своего визита к Азовскому морю Омелян также наблюдал за тем, как выполняется указ о военном положении, введенном на территориях, граничащих с Россией и выходящих к морю. Это необходимо для того, чтобы Украина могла укрепить свою оборону, отмечает газета.

Омелян утверждает, что в свои поездки по восточным регионам, на которые легла печать военного конфликта, он иногда берет пистолет. Он говорит, что необходимо неустанно напоминать украинцам и миру, что Россия ведет войну в отношении его страны, пишет издание.

Многие украинцы считают, что Петр Порошенко использует военное положение в своих интересах накануне выборов президента, которые состоятся в следующем году. Существует расхожее мнение, что таким образом он пытается отвлечь внимание людей от роста цен на коммунальные услуги и неубедительных реформ, представляя себя в первую очередь верховным главнокомандующим, отмечает FT.

Замминистра обороны Анатолий Петренко утверждает, что Россия представляет явную угрозу. «Очень важно защищать наши основные экономические интересы… россияне пытаются уменьшить наше присутствие в морях. Вы видели, что случилось в прошлые выходные, когда были атакованы украинские корабли», - цитирует его издание.

Петренко и Омелян говорят, что западным странам необходимо вводить новые санкции против России, а также оказывать Украине военную и финансовую помощь. Они также призвали НАТО осуществлять совместное патрулирование с целью предотвращения блокирования морских путей, пишет газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com