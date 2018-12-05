Плита включилась, когда никого не было дома, и стала причиной возгорания

В ночь на 3 декабря примерно в 4:30 в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал пожарной тревоги из частного дома в волости Вильянди.

Охранники, отправившиеся проверить ситуацию, осмотрели дом снаружи и не увидели ничего подозрительного. Поскольку охранная система по-прежнему отправляла сигналы тревоги, а дома никого не было, работник центра управления охранной фирмы узнал у хозяина дома, можно ли как-то попасть в здание. Тот объяснил по телефону, как войти в запертый дом.

Войдя внутрь, охранник обнаружил, что на кухне на керамической плите дымится пластмассовая форма для льда. Охранник отключил плиту от электросети и проветрил помещение. Помощь спасателей не потребовалась.

Почему керамическая плита была включена, к сожалению, неизвестно.