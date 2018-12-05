Судью на мыло: в российском футболе появятся видеорефери

Общее собрание клубов Российской Премьер-лиги юридически утвердило использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) со следующего сезона.
"VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму - в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам", - цитирует Прядкина newsru.com.
Руководство лиги поручило создать рабочую группу, которая до Рождества должна представить отчет по этому вопросу. также планируется создание в Москве единого центра по подготовке видео-арбитров
Ранее VAR была протестирована в Премьер-лиге 25 августа во время матча пятого тура чемпионата между московскими "Спартаком" и "Динамо". Ожидается, что систему также применят в полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах за право выступать в РПЛ.
Система VAR использовалась на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Ее также будут применять в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и финальной стадии Лиги наций-2019.
ml