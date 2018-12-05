Судью на мыло: в российском футболе появятся видеорефери

"VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму - в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам", - цитирует Прядкина newsru.com.

Руководство лиги поручило создать рабочую группу, которая до Рождества должна представить отчет по этому вопросу. также планируется создание в Москве единого центра по подготовке видео-арбитров

Ранее VAR была протестирована в Премьер-лиге 25 августа во время матча пятого тура чемпионата между московскими "Спартаком" и "Динамо". Ожидается, что систему также применят в полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

Система VAR использовалась на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Ее также будут применять в текущем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и финальной стадии Лиги наций-2019.