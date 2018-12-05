Vaba Lava просит у Нарвы 80 000 евро на зарплаты своим сотрудникам

В направленном в горуправу и городское собрание обращении отмечается, что взамен Нарве будет предложено разумное сотрудничество, которое включает в себя организацию мероприятий для городских структур на льготных условиях, передает Rus.ERR.

Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович воздержалась от прогнозов относительного того, будет ли ходатайство удовлетворено: «Могу лишь сказать, что для начала этот вопрос будет обсуждаться на заседаниях депутатских комиссий».