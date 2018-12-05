Vaba Lava просит у Нарвы 80 000 евро на зарплаты своим сотрудникам

Частный театральный центр Vaba Lava Narva обратился к городским властям с просьбой о выделении 80 000 евро на зарплаты своим работникам, которых всего насчитывается пять - руководитель Анжелика Штыкалов, продюсер, организатор мероприятий, техник и завхоз.
В направленном в горуправу и городское собрание обращении отмечается, что взамен Нарве будет предложено разумное сотрудничество, которое включает в себя организацию мероприятий для городских структур на льготных условиях, передает Rus.ERR.
Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович воздержалась от прогнозов относительного того, будет ли ходатайство удовлетворено: «Могу лишь сказать, что для начала этот вопрос будет обсуждаться на заседаниях депутатских комиссий».
Лидер оппозиционной фракции «Наша Нарва» Яна Кондрашова сомневается, что город выделит деньги для Vaba Lava: «В обращении приведены сильные аргументы, и действительно, театральный центр Vaba Lava важен для Нарвы, но с другой стороны, авторы письма ставят город в неловкое положение по отношению к другим частным организациям. Выходит, город, по сути, должен оплатить зарплаты работникам немуниципальной организации».