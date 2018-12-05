Полиция отправит важные послания злостным нарушителям ПДД

«Если нарушитель ПДД получает открытку, это означает, что еще не поздно поменять свое поведение и проявить заботу в отношении других участников движения. Если традиционные средства воздействия не работают, иногда наши открытки заставляют задуматься», - говорит ведущий специалист по вопросам охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе.