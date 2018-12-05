Ср, 5.12.2018
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Полиция отправит важные послания злостным нарушителям ПДД

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Черная рождественская открытка в 2017 году.

ФОТО: PPA

Департамент полиции и погранохраны в этом году также отправит всем злостным нарушителям ПДД рождественские открытки.

«Если нарушитель ПДД получает открытку, это означает, что еще не поздно поменять свое поведение и проявить заботу в отношении других участников движения. Если традиционные средства воздействия не работают, иногда наши открытки заставляют задуматься», - говорит ведущий специалист по вопросам охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе.

В прошлом году черные открытки от полиции получили 700 водителей, которые за год совершили более пяти нарушений ПДД.

99 из получивших открытки в прошлом году стали виновниками 116 ДТП, в которых погиб один и пострадали 12 человек.

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