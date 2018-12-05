Восстановление левого поворота на Таммсааре-теэ обойдется в четверть миллиона евро

Аварии на Таммсааре-теэ

8 марта 2018 года машины столкнулись на Таммсааре-теэ у виадука Пярнуского шоссе.

20 марта 2018 места почти там же столкнулись сразу четыре автомобиля.

В тот же день на перекрестке Таммсааре-теэ и Тонди столкнулись грузовик и легковая машина.

26 марта 2018 года на перекрестке улиц Таммсааре-теэ-Тонди и улицы Рахумяэ-теэ мотоцикл Yamaha, начавший движение по улице Таммсааре-теэ, столкнулся с автомобилем Lexus IS250. Мотоциклиста доставили в больницу.

23 мая 2018 году у дома на Таммсааре-теэ, 60 произошла авария, когда автомобиль Chrysler Grand Voyager врезался сзади в остановившийся Honda Civic, который в свою очередь ударил начавший двигаться перед ним автомобиль Volvo S80. От полученного удара Volvo врезался в ехавший слева автомобиль Skoda Octavia. А Honda вынесло вправо в бетонное ограждение. Водитель Chrysleri и двое его пассажиров, а также водитель и пассажир Honda были доставлены с больницу.

В тот же день у дома на Таммсааре-теэ, 49 столкнулись два грузовика. Насколько известно, в этой аварии никто не пострадал.

4 июня 2018 года на перекрестке Рахумяэ-теэ и Таммсааре-теэ автомобиль BMW 525D врезался сзади в автомобиль Nissan X-Trail. Водителя BMW доставили в больницу.

22 июня 2018 года совершавший левый поворот на автомобиле Honda CR-V 79-летний мужчина у дома на Таммсааре-теэ, 79 не уступил дорогу машине Citroen C4, за рулем которой находилась 32-летняя женщина. Водитель Citroen и находившийся в машине шестилетний ребенок были доставлены в больницу для проверки.

9 июня 2018 года на перекрестке улиц Тонди-Рахумяэ-теэ и Таммсааре-теэ водитель автобуса MAN неожиданно затормозил, в результате чего пострадала находившаяся в автобусе 61-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу.

4 сентября 2018 года авария произошла у дома на Таммсааре, 51, когда Volkswagen Caravelle выехал перед двигавшимся по главной дороге Audi A4. Находившегося в Volkswagen мужчину доставили в больницу.

14 октября 2018 года авария произошла на перекрестке Таммсааре-теэ-Рахумяэ-теэ-Тонди, когда, по предварительным данным, перед мотоциклом Yamaha с левого ряда пытался перестроиться Citroen Jumper, в результате чего мотоциклист утратил контроль над мотоциклом и упал на установленный справа островок безопасности. Мотоциклиста доставили в больницу.