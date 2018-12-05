Восстановление левого поворота на Таммсааре-теэ обойдется в четверть миллиона евро

Город Таллинн при поддержке частных предпринимателей создаст безопасное дорожное решение для совершения левого поворота с Таммсааре-теэ к Таммсаарескому бизнес-центру, в котором расположено и одно из двух столичных бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, и магазину K-Rauta, пишет Postimees.
После закрытия левого поворота весной этого года был полностью обновлен расположенный рядом перекресток улиц Тонди-Таммсааре-теэ-Рахумяэ-теэ, однако те, кто хочет попасть с Таммсааре к бизнес-центру или в магазин K-Rauta по-прежнему пребывают в неудобстве. Теперь город хочет убить двух зайцев одним выстрелом – облегчить жизнь для тех, кто хочет совершить левый поворот, и снизить нагрузку на указанный перекрестк.
«В свое время этот левый поворот закрыли из-за частых аварий. Теперь там будут установлены дополнительные светофоры, и ситуация станет безопаснее», – сказал руководитель отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Талво Рюйтельмаа. Он отметил, что поворот через три полосы встречного движения в зоне движения 70 км/ч – это действительно опасно.
«Десять или 12 лет назад, когда этот левый поворот открыли, движение было меньше и тогда, может быть, это работало. Новое решение таково, что в то время, когда для проезжающих по улице Тонди и Рахумяэ-теэ горит зеленый свет, то есть происходит так называемое перекрестное движение и Таммсааре-теэ так и так стоит, в это же время светофорами будет предоставлена возможность для совершения левого поворота. Просто используем это время»,- сказал Рюйтельмаа.
Весь отрезок Таммсааре-теэ будет оснащен электронными дорожными знаками, которые будут менять скоростной режим согласно дорожной нагрузке. Ночью, когда машин меньше, и никто явно не стремится попасть в строительный магазин или в бизнес-центр, скорость будет увеличиваться до 70 км/ч.
«Раньше было так, что когда машина по зеленому сигналу светофора на Таммсааре-теэ начинали двигаться в сторону Пярнуского шоссе, то водители от всех души нажимали на газ. Теперь так, что у этого поворота появится еще один комплект светофоров. Они будут давать зеленый в соответствии со скоростным режимом. То есть, когда на перекрестке Рахумяэ-теэ-Таммсааре-теэ-Тонди горит зеленый, а скоростной режим – 50 км/ч, то со скоростью в 50 км/ч водитель будет подъезжать к углу магазина K-Rauta, и там у него будет гореть зеленый свет. Если он решит ехать быстрее, то произойдет то же, что происходит на бульваре Вабадузе, то есть он запрет себя перед красным сигналом»,- объяснил Рюйтельмаа.
Закрытие левого поворота, по его словам, нагружает сейчас перекресток Тонди-Таммсааре-теэ-Рахумяэ-теэ, хотя часть машин могли бы раньше свернуть налево: «То, сколько машин будут успевать за цикл работы светофора совершить левый поворот, каким будет поток движения, насколько снизится нагрузка на тондиский перекресток, где сейчас некоторые вынуждены делать разворот, а другие просто сворачивают налево, все это вопрос голосования», – сказал организатор дорожного движения. Новое решение должно появиться еще в этом году, если погода не внесет свои коррективы.
Сейчас на Таммсааре-теэ установлены знаки, которые разрешают разгоняться до 70 км/ч, но дополнительная табличка сообщает, что это можно делать лишь в период с 19.00 до 07.00, но водители этого просто не замечают: «Именно поэтому у нас есть идея установить там электронные дорожные знаки, поскольку они будут лучше привлекать внимание водителей. Хотя тут есть вопрос, что, например, в рабочие дни нагрузка больше в одно время, а в выходные и праздники – в другие. Новая система позволяет регулировать все это динамично. При обычной табличке это не отрегулировать, также дополнительные таблички не очень хорошо видно. А когда эти 50 и 70 ярко светятся, то водитель сразу понимает, с какой скоростью он может ехать. Если же водитель все же решит ехать быстрее, то он просто упрется в красный сигнал светофора, так что нет никакого смысла гнать. Я считаю, что немного времени уйдет на привыкание, но после движение там станет динамичным и размеренным».
По словам Рюйтельмаа, три предприятия высказали пожелание, чтобы это решение было готово как можно быстрее, и пришли городу на помощь советом и силами, а также профинансируют половину необходимых затрат. Итого, вместе с налогом с оборота, это будет стоить чуть меньше 240 000 евро, и три фирмы оплатят половину этой суммы: «Вторая половина денег у города есть, так что все можно сделать еще в этом году».
Новое дорожное решение покроет отрезок дороги в 1,1 километра в обоих направлениях, будет учитывать дорожные потоки, а также позволит динамично менять скорость движение, что необходимо для обеспечения безопасности.
На отрезке будут установлены 12 электронных знаков с меняющейся информацией системы VSL (Variable Speed Limit), шесть порталов, проведено соединения питания и связи с Таллиннским центром светофоров, а также составлены новые программы системы светофоров.
Аварии на Таммсааре-теэ
8 марта 2018 года машины столкнулись на Таммсааре-теэ у виадука Пярнуского шоссе.
20 марта 2018 места почти там же столкнулись сразу четыре автомобиля.
В тот же день на перекрестке Таммсааре-теэ и Тонди столкнулись грузовик и легковая машина.
26 марта 2018 года на перекрестке улиц Таммсааре-теэ-Тонди и улицы Рахумяэ-теэ мотоцикл Yamaha, начавший движение по улице Таммсааре-теэ, столкнулся с автомобилем Lexus IS250. Мотоциклиста доставили в больницу.
23 мая 2018 году у дома на Таммсааре-теэ, 60 произошла авария, когда автомобиль Chrysler Grand Voyager врезался сзади в остановившийся Honda Civic, который в свою очередь ударил начавший двигаться перед ним автомобиль Volvo S80. От полученного удара Volvo врезался в ехавший слева автомобиль Skoda Octavia. А Honda вынесло вправо в бетонное ограждение. Водитель Chrysleri и двое его пассажиров, а также водитель и пассажир Honda были доставлены с больницу.
В тот же день у дома на Таммсааре-теэ, 49 столкнулись два грузовика. Насколько известно, в этой аварии никто не пострадал.
4 июня 2018 года на перекрестке Рахумяэ-теэ и Таммсааре-теэ автомобиль BMW 525D врезался сзади в автомобиль Nissan X-Trail. Водителя BMW доставили в больницу.
22 июня 2018 года совершавший левый поворот на автомобиле Honda CR-V 79-летний мужчина у дома на Таммсааре-теэ, 79 не уступил дорогу машине Citroen C4, за рулем которой находилась 32-летняя женщина. Водитель Citroen и находившийся в машине шестилетний ребенок были доставлены в больницу для проверки.
9 июня 2018 года на перекрестке улиц Тонди-Рахумяэ-теэ и Таммсааре-теэ водитель автобуса MAN неожиданно затормозил, в результате чего пострадала находившаяся в автобусе 61-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу.
4 сентября 2018 года авария произошла у дома на Таммсааре, 51, когда Volkswagen Caravelle выехал перед двигавшимся по главной дороге Audi A4. Находившегося в Volkswagen мужчину доставили в больницу.
14 октября 2018 года авария произошла на перекрестке Таммсааре-теэ-Рахумяэ-теэ-Тонди, когда, по предварительным данным, перед мотоциклом Yamaha с левого ряда пытался перестроиться Citroen Jumper, в результате чего мотоциклист утратил контроль над мотоциклом и упал на установленный справа островок безопасности. Мотоциклиста доставили в больницу.